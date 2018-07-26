HABER

Atina'da sel felaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın başkenti Atina'da etkili olan şiddetli yağış, sel ve taşkınlara sebep oldu

ATİNA (AA) - Yangın felaketinin şokunu atlatmaya çalışan Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Maroussi bölgesinde meydana gelen selde araçlar sürüklendi, çok sayıda evi su bastı.

Atina'da yaklaşık iki saat süren şiddetli yağış, sel ve taşkınlara neden oldu.

Bölgede, çok sayıda araç sele kapılırken, araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan bölgede yüzlerce evi su basarken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarma için bölgeye sevk edildi. İtfaiye birimlerine, su basan 170'ten fazla ev için ihbar geldiği açıklandı.

Yetkililer, bölge sakinlerini sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

PARTNER Gözler tamamen açık! Gözler tamamen açık!
İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrıİYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı
Defineciler suçüstü yakalandı!Defineciler suçüstü yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sel Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

Defineciler suçüstü yakalandı!

Defineciler suçüstü yakalandı!

Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!

Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.