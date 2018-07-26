Atina'da sel felaketi

ATİNA (AA) - Yangın felaketinin şokunu atlatmaya çalışan Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Maroussi bölgesinde meydana gelen selde araçlar sürüklendi, çok sayıda evi su bastı.
Atina'da yaklaşık iki saat süren şiddetli yağış, sel ve taşkınlara neden oldu.
Bölgede, çok sayıda araç sele kapılırken, araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Öte yandan bölgede yüzlerce evi su basarken, itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarma için bölgeye sevk edildi. İtfaiye birimlerine, su basan 170'ten fazla ev için ihbar geldiği açıklandı.
Yetkililer, bölge sakinlerini sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
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