Atina'da Türk Başkonsolosluğundan iftar programı

ATİNA (AA) - Türkiye'nin Atina Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen iftar, Yunanistan'da yaşayan soydaşları, Müslüman cemaati üyelerini ve İstanbullu Rumları bir araya getirdi.
Başkonsolos Oya Yazar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftara, Yunanistan'da yaşayan soydaşlar, Müslüman cemaatinin üyeleri, Türk misyon temsilcileri ve Rum derneklerinin başkanları da katıldı.
Yazar, iftar öncesi yaptığı konuşmada, "Soydaş gençlerimizi, İstanbul'dan dostlarımızı, Müslüman ve Pakistan toplumunun temsilcilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm dünyaya ve İslam alemine huzur dolu bir ramazan diliyorum." dedi.
Yunanistan Müslümanlar Birliği Başkanı Naim El Ghandour ise tüm İslam ülkelerinin büyükelçiliklerinin de böyle iftarlar düzenlemesini temenni etti.
Burada Müslümanlar olarak kimliklerini göstermeleri gerektiğini anlatan Ghandour, "Müslümanlara karşı ırkçı saldırılar düzenleyenlere güçlü olduğumuzu göstermeliyiz." ifadesini kullandı.
Gökçeadalı Rumlar Derneği Başkanı Stelios Poulados da son dönemde İstanbul'da Patrikhanenin iftarlar verdiğini belirterek, "Çok ilginç ve güzel bir iftar oldu. İnsanlar ve dinler arasındaki hoşgörünün ne kadar önemli olduğunun göstergesi." diye konuştu.
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