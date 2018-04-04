Atina'da Türk Konsolosluğuna boyalı saldırı

ATİNA (AA) - Yunanistan’da, Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu binasına bir grup tarafından boya şişeleri atıldı.
Başkonsolos Oya Yazar, AA muhabirine olayla ilgili yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Türk Başkonsolosluğunun bulunduğu caddeye gelen yaklaşık 15-20 kişilik bir grubun, konsolosluk binasının dış duvarlarına içerisinde kırmızı boya bulunan çok sayıda şişe fırlatarak kaçtığını söyledi.
Başkonsolos Yazar, saldırıda yaralanan olmadığını, dış duvarlarda hasar meydana geldiğini ve konsolosluk binasının ön kısmında bulunan bekleme salonunun pencerelerinin camlarının kırıldığını belirtti.
Yunan basınında çıkan haberlerde, saldırının, kendilerini iktidar karşıtı “anarşistler” olarak tanımlayan Rubikon grubu üyeleri tarafından yapıldığı yazıldı.
Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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