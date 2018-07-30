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Atina'daki orman yangınında komplo teorileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

Eleftheri Ora gazetesi: - "Tüm bu toplu katliamı, Türkiye'yi, 'dost' Rusya'dan ödünç alınan teknolojiyle kundaklayıcı olarak suçlamak için belki de Amerikalılar düzenledi" - Kontranews gazetesi: - "Attika'yı yabancı ajanlar ateşe verdi ve insanları diri diri yaktılar"

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'da, başkent Atina yakınlarında meydana gelen 91 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kaybolduğu orman yangınının "Türkiye'yi suçlamak amacıyla ABD tarafından çıkarılmış olabileceği" iddia edildi.

Atina'da yayımlanan Eleftheri Ora gazetesi, manşetten verdiği "Çipras bütün Yunanistan'ı yakmaya hazır-Kundaklayıcılar Erdoğan ile Putin" başlıklı haberinde, hükümete yakın kimi çevrelerin "Türk ajanların, Rus teknolojisini kullanarak 8 Türk askerin saklandığı Mati bölgesini ateşe verdiği yönünde senaryolar yaydığını" yazdı.

Gazetenin "Rafina yangınında Türk parmağıyla ilgili komplo teorileri" başlıklı başka bir haberinde de ABD ve NATO'nun, Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya "yaklaşımı" nedeniyle "büyük sorun yaşadığı" belirtilerek, "Tüm bu toplu katliamı, Türkiye'yi, 'dost' Rusya'dan ödünç alınan teknolojiyle kundaklayıcı olarak suçlamak için belki de Amerikalılar düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Kontra News gazetesi de "Attika'yı yabancı ajanlar ateşe verdi ve insanları diri diri yaktılar" başlıklı haberinde, yangının ardında Yunanistan'ı istikrarsızlaştırmak için örgütlü bir plan bulunduğunu ileri sürerek, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmasında bunu ima etttiğini yazdı.

Attikanea internet sitesinde yer alan bir makalede ise yangını, ABD'nin, NASA'nın lazer uyduları aracılığıyla MASERS ışınları kullanarak çıkardığı iddia edilirken, Megas Filippos isimli internet sitesi de yangın bölgesindeki otomobillerin camlarının erimiş olduğuna dikkati çekerek, yangının "ABD'nin sahip olduğu güdümlü DEW tipi enerji silahlarıyla çıkarıldığını" ileri sürdü.

Doğu Attika'daki yangınla ilgili bilgi kirliliğinin yoğun yer aldığı sosyal medya hesaplarında ise "Rothschildler bizi lazer silahla yaktı" yorumları yapılırken, Yunanistan'ın, orman yangınının ardından ABD tarafından HAARP sistemi aracılığıyla meteorolojik saldırıya da uğradığı, saldırının 11 bofor kuvvetinde fırtına oluşturarak şiddetli yağmur ve sele neden olduğu iddiasında bulunuldu.

Vradini gazetesi, cumartesi günkü sayısında, Atina'nın doğusunda yer alan Mati'de çıkan yangında, Türkçe konuşan 8 yabancının kurtarıldığını belirterek, bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan FETÖ üyesi 8 firari asker olduğunu iddia etmişti.

Mora Yarımadası’ndaki Aigialia Metropoliti Amvrosios ise yaptığı açıklamada, Atina'daki yangın felaketini Aleksis Çipras'ın ateist olmasına bağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Atina'daki orman yangını komplo teorileri

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