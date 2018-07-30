Atina'daki orman yangınında komplo teorileri

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'da, başkent Atina yakınlarında meydana gelen 91 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kaybolduğu orman yangınının "Türkiye'yi suçlamak amacıyla ABD tarafından çıkarılmış olabileceği" iddia edildi.

Atina'da yayımlanan Eleftheri Ora gazetesi, manşetten verdiği "Çipras bütün Yunanistan'ı yakmaya hazır-Kundaklayıcılar Erdoğan ile Putin" başlıklı haberinde, hükümete yakın kimi çevrelerin "Türk ajanların, Rus teknolojisini kullanarak 8 Türk askerin saklandığı Mati bölgesini ateşe verdiği yönünde senaryolar yaydığını" yazdı.

Gazetenin "Rafina yangınında Türk parmağıyla ilgili komplo teorileri" başlıklı başka bir haberinde de ABD ve NATO'nun, Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya "yaklaşımı" nedeniyle "büyük sorun yaşadığı" belirtilerek, "Tüm bu toplu katliamı, Türkiye'yi, 'dost' Rusya'dan ödünç alınan teknolojiyle kundaklayıcı olarak suçlamak için belki de Amerikalılar düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Kontra News gazetesi de "Attika'yı yabancı ajanlar ateşe verdi ve insanları diri diri yaktılar" başlıklı haberinde, yangının ardında Yunanistan'ı istikrarsızlaştırmak için örgütlü bir plan bulunduğunu ileri sürerek, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmasında bunu ima etttiğini yazdı.