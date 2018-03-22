Atina'daki şehit diplomatlar için tören

ATİNA (AA) - Yunanistan'da şehit edilen diplomatlar ve aile üyeleri için Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde tesis edilen "Anı Köşesi"nin açılışı yapıldı.

Şehitlerden İdari Ataşe Galip Özmen, kızı Neslihan Özmen, Müsteşar Haluk Sipahioğlu ve Basın Ataşesi Çetin Görgü'nün kara kalem resimlerinin yer aldığı köşenin açılışı için anma töreni büyükelçilik binasında düzenlendi.

Törene, Büyükelçilik Müsteşarı Mehmet Şekerci ve Atina-Pire Başkonsolosu Oya Yazar'ın yanı sıra Yunanistan'ın Demokratik İttifak Partisi Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, askeri ataşeler, diplomatik misyon üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin anısına saygı duruşunun ardından konuşma yapan Şekerci, Türkiye gibi Yunanistan'ın da terör saldırılarında kurbanlar vermiş bir ülke olduğunu ifade etti.

17 Kasım ve ASALA terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatlarımızın her zaman anılacağını vurgulayan Şekerci, "Atina'daki arkadaşlarımız ve dünyanın çeşitli bölgelerinde şehit edilen diğer 36 şehidimiz hiçbir zaman unutulmadı. Bugün bizlerle değiller ancak hatıraları her zaman bizimle olacak." diye konuştu.