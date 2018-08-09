Atina'daki yangında ölenlerin sayısı 93 oldu

ATİNA (AA) – Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 93’e çıktığı bildirildi.

Yunanistan Ulusal Sağlık Merkezi’nden yapılan açıklamada, Doğu Attika’da 23 Temmuz’da çıkan yangında Mati bölgesinde yaralanan ve Atina Sismanoglio Hastanesi’nde tedavi gören 78 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 93 olduğu açıklandı.

Yangında yaralanan 34 kişinin tedavisinin sürdüğü, bunlardan ağır yaralı 8’inin yoğun bakım ünitelerinde tutulduğu ifade edildi.

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada da, adli tıp kurumuna sevk edilen 92 cesetten 81’inin kimliklerinin belirlendiği, diğerleriyle ilgili çalışmaların sürdüğü duyuruldu. DNA’ları belirlenen ancak yakınları tarafından aranmayan kimilerinin ise bekletildiği belirtildi.

Öte yandan, Kathimerini gazetesi, İtfaiye Teşkilatının Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğünce sürdürülen soruşturmada, yangının, Pendelli Dağı’ndaki Dau bölgesinde bir kişinin topladığı kuru dalları ateşe vermesiyle çıktığının tespit edildiğini yazdı.