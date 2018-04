Atkaracalar, hanımlar lokaline kavuştu

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Hamza Sultan Hazretleri’nin diyarı Atkaracalar’a hizmet götürdü. Atkaracalar Belediyesi’nden gelen talebi değerlendiren Başkan Dinç, ilçedeki kadınları Hanımlar Lokali ile buluşturdu. Atkaracalarlı kadınlar, güzel vakit geçirebilecekleri, kültürel ve sportif aktivitelerini rahatlıkla yapabilecekleri bir mekana kavuştu.

Çankırı Belediyesi, her yere hizmet götürüyor. Atkaracalar ilçesine Hanımlar Lokali kuran Belediye, lokalin açılışını gerçekleştirdi. Protokolün yanı sıra vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı İrfan Dinç, tüm hizmetlerinde kadınların emeğine dikkat çekti. Dinç, "Her şey kadınlar ile başlar, kadında başlar. Bizi yetiştiren kadınlarımızdır, bu yüzden geleceğimiz kadınlarımızın hünerli ellerinde şekillenir. Bir coğrafyada kadınlar ne kadar donanımlı ise o toplum o kadar donanımlıdır. Bu açıdan kadınlara imkân ve fırsatlar vermemiz çok önemli" dedi.

Çankırı merkezde kadınlara yönelik 9 adet mekânın bulunduğuna değinen Dinç, bir harekete hanımların ruhu ve dinamizmi katılmazsa o hareketten başarı elde edilemeyeceğini ifade etti. Göreve geldiklerinde Belediyede çok az sayıda kadın personel bulunduğunu söyleyen Dinç, şu anda 200’ü aşkın kadın personelinin olduklarını ve özellikle birim sorumluklularının tamamının kadınlardan oluştuğunu kaydetti.

Dinç, "Nerede coşku, nerede bir enerji ve ışık varsa Çankırı Belediyesi olarak oraya destek vermememiz düşünülemez. Buraya yakın köy halkımız da hanımlar lokalimizden faydalanacaktır. Köyler, bizim hareketimizin bereketidir, feyz kaynağımızdır. Onların hayır dualarını almak önemli. Hanımlar, her şeyin en iyisi, en güzeline layık. Lokaliniz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Atkaracalar Belediye Başkanı Rıfat Altuntop da kendilerine destek veren Belediye Başkanı İrfan Dinç’e tüm Atkaracalar halkı adına teşekkür etti.