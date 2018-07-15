Atlar 15 Temmuz şehitleri için şahlandı

Yapılan faaliyetin önemine değinen Atıf Çiçekli, "Geçen sene burada faaliyete aldığımız tesisimizde dünya çapında müsabakalara çıkabilecek olimpik sporcular yetiştirmek istiyoruz. Çıktığımız bu yolda da ilk adımımızı bugün itibarıyla attık. Burada bir yılda 300'den fazla lisanslı sporcu yetiştirdik." dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece vatandaşların demokrasiye sahip çıkması, ümmet bilinci ve devletin başındakilerin kararlı ve hakim duruşuyla alçak darbecilerin püskürtüldüğünü anımsatan Çiçekli, yaptıkları organizasyonla milletin yazdığı destanı unutturmamaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde ulusal bazda bir müsabaka gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği 6 kategoride yapılan yarışlar, zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

Van'ın İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi tarafından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Şehitler Kupası Ulusal Engel Atlama Yarışları"nda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çiçekli, ilçedeki okullarda okuyan 30 bin öğrenciyi at ve binicilikle tanıştırdıklarını ifade ederek "Van'ın sosyal ve kültürel hayatına önemli ve ilgi çekici bir nokta ilave ettik. Bunun gibi müsabakalar devam edecek ve memleketimiz artık terörle anılmayacak. Memleketimiz artık bu güzel coğrafyayla, turizmle ve böyle organizasyonlarla anılacak." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da milletin 15 Temmuz ile beraber artık gazi bir millet olduğunu dile getirerek, milletin o gece hainlere karşı topyekun sokağa indiğini anımsattı.

Milletin ülkesine ve devletin başkanına sahip çıktığını kaydeden Gülaçar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde belediye tarafından düzenlenen etkinliğin bölge için önemli olduğunu kaydetti.

Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

