DİYARBAKIR (AA) - Türkiye'nin ilk lisanslı kadın seyisleri olmak için Diyarbakır Hipodromu'nda eğitim alan 20 kursiyerden ikisi aynı hipodromda dördü ise Eskişehir'de şampiyon olmaları hedefiyle at yetiştiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve İŞKUR'un iş birliğiyle yürütülen "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor" projesi kasamında Diyarbakır Hipodromu'nda düzenlenen kursa katılan 20 kursiyerden altısı istihdama kavuştu. Bu kapsamda Diyarbakır Hipodromu'nda görevli iki kadın seyis, atları özenle yetiştiriyor.

Diyarbakır Hipodromu Atla Terapi Merkezi ile Eskişehir Mahmudiye Harası'nda mesleğini sürdüren kadın seyisler görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Diyarbakır Hipodrom Müdürü Yılmaz Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, at neslinin ıslahını sağlamak, at yetiştiriciliğini teşvik etmek, bölge insanının ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlamak için kurulan Diyarbakır Hipodromu'nda geçen yıl eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alan kadın seyislerin, at yetiştiriciliği hizmeti sunduklarını anlattı.