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Atlas Halı, Uluslararası “Domotex Turkey 2018” Fuarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:29 | Son Güncelleme

Türkiye’yi ve dünyayı nano halılarla tanıştıran Atlas Halı, dünya halıcılığının kalbi Gaziantep’te, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan “Domotex Turkey 2018” fuarına katılacak.

Atlas Halı, Uluslararası “Domotex Turkey 2018” Fuarında

Türkiye’yi ve dünyayı nano halılarla tanıştıran Atlas Halı, dünya halıcılığının kalbi Gaziantep’te, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan “Domotex Turkey 2018” fuarına katılacak. 24-27 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek fuarda birçok ülkeden yabancı firmalar da yer alıyor.
İpek halıya yakın özel viskon ipliklerle ve ipek halı inceliğiyle üretilen Halikarnas koleksiyonu, parlaklığı, dokunuşu ve renkleriyle el halısına en yakın makine halısı olarak Atlas Halı adına Domotex fuarının yıldızı olacak. 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu olarak hazırladığı yepyeni serileri ve Dünya’nın kendi kendini temizleyen ve leke barındırmayan “nano halı” özelliğiyle Atlas Halı fuarda ziyaretçileriyle buluşacak. Atlas Halı, yine halı dünyasının trendlerini belirleyecek yeni koleksiyonlarını “Domotex Turkey 2018’de ziyaretçilerin beğenisine sunacak. “Domotex Turkey” fuarında da farkını ortaya koyacak Atlas Halı, özelliklerini çok daha etkili hale getirdiği nano teknolojisini de ziyaretçilerle buluşturacak. Dünya’nın kendi kendini temizleyen ilk halısının mucidi Atlas Halı, bu özelliğini her yıl olduğu gibi bu yıl da fuar ziyaretçilerinin deneyimine sunacak. Fuar ziyaretçileri nano halı’nın bu önemli özelliğine kendi gözleriyle şahit olacak. Tüm bu özellikleriyle Atlas Halı bu yıl da tüm dikkatleri üzerine çekecek. Özel liflerle dokunan ve ipeğin yumuşaklığını, tüm parlaklığını yazın ferah havasıyla evlerimize taşıyacak “Halikarnas” koleksiyonu; adeta bir şiir edasında klasik desenlerden oluşan “Agora” koleksiyonu; bu yılın yepyeni trendini oluşturacak renk ve çizgilerini barındıran “Nim” koleksiyonu gibi yeni koleksiyonlarıyla birlikte toplam 11 koleksiyonuyla fuarda boy gösterecek Atlas Halı, “Domotex Turkey 2017”de her yıl olduğu gibi 2. salon ve C200 no’lu standında yerini alacak.

Atlas Halı, Uluslararası “Domotex Turkey 2018” Fuarında

Atlas Halı, Uluslararası “Domotex Turkey 2018” Fuarında

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