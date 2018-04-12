Atlasglobal Havayolları yeni sezona hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Atlasglobal Havayolları, Türkiye’nin turizm sektöründeki hedeflerine katkı sağlamak için filosundaki uçakları ve tarifelerini yaz sezonuna hazırlıyor.
Atlasglobal'den yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirilen şirket, Türkiye'nin 2018 yılında 36 milyon yabancı turist getirme ve 34 milyar dolarlık turizm geliri elde etme hedefine katkı sunmak için yaz tarifesi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu yaz özellikle Rusya, Almanya ve İran gibi ülkelerden başta Antalya olmak üzere Türkiye'ye gelecek turist sayısında ciddi artış bekleniyor.
Kurulduğu günden bu yana Türkiye’ye dünyanın farklı ülkelerden milyonlarca turist taşıyan Atlasglobal, gelecek dönemde İstanbul çıkışlı bazı destinasyonlara uçuşlarını azaltarak Antalya ve Dalaman’a yönelme kararı aldı.
- Uçul talebi 3 misli arttı
Atlasglobal, 2017 yaz sezonunda Antalya çıkışlı 15'e yakın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkesinin şehirlerine haftada yaklaşık 80 tarifeli sefer düzenlemişti.
Geçen yıl yakalanan yüksek yolcu memnuniyeti, bu yıl talebin 3 misli ve BDT şehirlerine yapılan haftalık sefer sayısının artmasına yol açtı. Bu nedenle hizmet filosu ve seferlerin revize edilmesiyle bazı hatların geçici süreyle kapatılarak Antalya ve Dalaman’a ağırlık verilmesine karar verildi.
Avrupa’da Air France, KLM ve Air Serbia ile ortak (codeshare) uçuş yapılan Paris, Amsterdam ve Belgrad hatlarının yanı sıra Düsseldorf ve Londra uçuşları ile Tahran, Bağdat, Erbil, Cidde, Medine, Beyrut, Telaviv, Erivan, Kuveyt, Mikonos ve Kıbrıs gibi uçuş noktalarına yapılan tarifeli seferlere ara verilmeden devam edilecek.
Süleymaniye uçuşlarına ise Milli Güvenlik Kurulu tarafından yayımlanan NOTAM sona erdiğinde start verilecek. Aktau, Çimkent gibi ara verilen hatlarda ekim ayı itibarıyla uçuşlara yeniden başlaması planlanırken, yurt içi hatlardaki İstanbul çıkışlı İzmir, Antalya, Trabzon, Bodrum ve Dalaman seferleri ise devam edecek.
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