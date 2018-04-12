Atlasglobal Havayolları yeni sezona hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Atlasglobal Havayolları, Türkiye’nin turizm sektöründeki hedeflerine katkı sağlamak için filosundaki uçakları ve tarifelerini yaz sezonuna hazırlıyor.

Atlasglobal'den yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirilen şirket, Türkiye'nin 2018 yılında 36 milyon yabancı turist getirme ve 34 milyar dolarlık turizm geliri elde etme hedefine katkı sunmak için yaz tarifesi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu yaz özellikle Rusya, Almanya ve İran gibi ülkelerden başta Antalya olmak üzere Türkiye'ye gelecek turist sayısında ciddi artış bekleniyor.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’ye dünyanın farklı ülkelerden milyonlarca turist taşıyan Atlasglobal, gelecek dönemde İstanbul çıkışlı bazı destinasyonlara uçuşlarını azaltarak Antalya ve Dalaman’a yönelme kararı aldı.

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Atlasglobal, 2017 yaz sezonunda Antalya çıkışlı 15'e yakın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkesinin şehirlerine haftada yaklaşık 80 tarifeli sefer düzenlemişti.