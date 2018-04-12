HABER

Atlasglobal Havayolları yeni sezona hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

Atlasglobal Havayolları, Türkiye'nin turizm sektöründeki hedeflerine katkı sağlamak için filosundaki uçakları ve tarifelerini yaz sezonuna hazırlıyor

İSTANBUL (AA) - Atlasglobal Havayolları, Türkiye’nin turizm sektöründeki hedeflerine katkı sağlamak için filosundaki uçakları ve tarifelerini yaz sezonuna hazırlıyor.

Atlasglobal'den yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirilen şirket, Türkiye'nin 2018 yılında 36 milyon yabancı turist getirme ve 34 milyar dolarlık turizm geliri elde etme hedefine katkı sunmak için yaz tarifesi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu yaz özellikle Rusya, Almanya ve İran gibi ülkelerden başta Antalya olmak üzere Türkiye'ye gelecek turist sayısında ciddi artış bekleniyor.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’ye dünyanın farklı ülkelerden milyonlarca turist taşıyan Atlasglobal, gelecek dönemde İstanbul çıkışlı bazı destinasyonlara uçuşlarını azaltarak Antalya ve Dalaman’a yönelme kararı aldı.

- Uçul talebi 3 misli arttı

Atlasglobal, 2017 yaz sezonunda Antalya çıkışlı 15'e yakın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkesinin şehirlerine haftada yaklaşık 80 tarifeli sefer düzenlemişti.

Geçen yıl yakalanan yüksek yolcu memnuniyeti, bu yıl talebin 3 misli ve BDT şehirlerine yapılan haftalık sefer sayısının artmasına yol açtı. Bu nedenle hizmet filosu ve seferlerin revize edilmesiyle bazı hatların geçici süreyle kapatılarak Antalya ve Dalaman’a ağırlık verilmesine karar verildi.

Avrupa’da Air France, KLM ve Air Serbia ile ortak (codeshare) uçuş yapılan Paris, Amsterdam ve Belgrad hatlarının yanı sıra Düsseldorf ve Londra uçuşları ile Tahran, Bağdat, Erbil, Cidde, Medine, Beyrut, Telaviv, Erivan, Kuveyt, Mikonos ve Kıbrıs gibi uçuş noktalarına yapılan tarifeli seferlere ara verilmeden devam edilecek.

Süleymaniye uçuşlarına ise Milli Güvenlik Kurulu tarafından yayımlanan NOTAM sona erdiğinde start verilecek. Aktau, Çimkent gibi ara verilen hatlarda ekim ayı itibarıyla uçuşlara yeniden başlaması planlanırken, yurt içi hatlardaki İstanbul çıkışlı İzmir, Antalya, Trabzon, Bodrum ve Dalaman seferleri ise devam edecek.

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'
İstanbul'da ulaşıma sis engeli!İstanbul'da ulaşıma sis engeli!
Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atlasglobal

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

İlginizi Çekebilir

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı

FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Afrin'de geçici yerel meclis kuruldu

Afrin'de geçici yerel meclis kuruldu

İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan geminin kaptan ve mürettebatının ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan geminin kaptan ve mürettebatının ifadeleri ortaya çıktı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum

2018 Dini Günler Takvimi: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman?

2018 Dini Günler Takvimi: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.