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Atlasjet kazasıyla ilgili 5 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 08:25 | Son Güncelleme 5 saat önce

10 yıl önce 57 kişinin öldüğü Atlasjet kazası ile ilgili şok ses kaydı! Uçaktaki bilim insanlarından birisinin ölmediğini söyleyen FETÖ’cüler Toryum madenini bulmak için o Prof.’un peşine düştü.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ’nün Isparta yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianameye göre, 30 Kasım 2007 günü Atlasjet Havayolları’nın İstanbul- Isparta seferini yapan ve içerisinde çok önemli araştırmalar yapan 6 bilim insanın da yer aldığı 50 yolcuyla 7 mürettebatın hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgil şok bir ses kaydı bulundu. FETÖ’nün şirketlerinden olan ve hakkında soruşturma yürütülen Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin Isparta temsilcisi tutuklu sanık Muammer Görgeç’in cep telefonundan çıkan 5 dakikalık telefon görüşmesi kaydında uçak kazasıyla ilgili kritik bilgiler yer alıyor.

O AKADEMİSYENİ BULUN

İddianameye giren Muammer Görgeç’in cep telefonundaki ‘2014 01 17 085742’ nolu yaklaşık 5 dakika süren ses kaydına göre, Muammer Görgeç ile kimlikleri tespit edilemeyen iki erkek şahıs Isparta’daki uçak kazayla ilgili konuşuyor. Konuşmalarında kimliği belirsiz iki kişi şüpheli Muammer Görgeç’e “Uçağı İsrailliler düşürdü, ölen akademisyenler Toryum madeni üzerinde çalışıyordu, bu çalışmalarda görev alan 1 akademisyen uçakta yoktu, o akademisyeni bulup Toryum madeni bölgelerini tespit edelim” diyor.

FACİADAN TEK KURTULAN PROF. DR. ÇETİN!

Korkunç kazada hayatını kaybedenlerin arasında bulunan 6 bilim adamının Türkiye’nin nükleer araştırmalarında çok önemli role sahip oldukları ortaya çıktı. Isparta’da düşen uçağa son anda ailevi nedenlerden dolayı binmekten vazgeçen ve uçuşunu iki gün sonraya erteleyen bilim adamı Prof. Dr. Serkant Ali Çetin kazadan kurtulmuştu.

TEST LABORATUVARINA TÜRK İMZASI ATACAKLARDI

Uçak kazasında Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Engin Arık, Araştırma Görevlisi Özgen Berkol Doğan, Yüksek Lisans Öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesinden Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ve Araştırma Görevlisi Mustafa Fidan hayatını kaybetmişti. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Arık ‘Atlas deneyi’nde çalışıyordu. Isparta’ya gelen bilim adamlarının, Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirilecek ‘Türk Hızlandırıcı Merkezi’nin Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarı’nın Kurulması’ başlıklı DPT projesinin IV. Çalışma toplantısına katılmak için yola çıkmışlardı.

Kaynak: Akşam

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Atlasjet kazası Toryum

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
O yıllarda Akp ve Fetö kolkolaydı. Birbirlerini güçlendirerek hızla ilerliyordu. Eğer bu cinayette Fetö bağlantısı varsa Akp'nin bilgisinin olmaması mümkün değil. Akp'ye oy veren kardeşlerim. Ortak olduğunuz günahlar sizi köprüde taşıyamayacak kadar ağırlaştırdı.
@akin_caliskan2 fetö son 50 yıldır var. yeni peydah olmadı. bunu kalkıp son hükümete yüklemek tabiri caizse uyanıklık yapmak oluyor.
@smdemir43 Ergenekon ve Balyoz davalarında fetöcülerin kurduğu bu kumpasta ben bu davaların savcısıyım diyen erdoğan değilmiydi, ne istedinizde vermedik, özledik seni hocam diyende bu kişi değilmiydi, artık ne uyanıklığından bahsediyorsunuz ?
@smdemir43 asıl uyanik gecinen sizlersiniz..sucu bertaraf icin uyudurun 50yildir varmişmişşş! onemli olan senin gibiler destek veriyormuydunuz yoksa bizi aldattilar terranesine mi yaslaniyorsun..oncelikle seninkilere bagli istihbaratin ne is yapardi o donem acep
bu ülkenin meleri ve möleri beyinlerini yenilemedikçe zatimuhterem daha çok tepemizde durur.
@smdemir43 iyide kardesim son elli yilldir ayni zihniyet yonetiyor bunu bilmiyormusun
@ergunshen şimdi fetöcüleri koruyan kılıçtaroğluna ne demeli? hadi biz hatadan döndük diyelim siz niye cemaatçi oluverdiniz?
@hakkiahmet yenilenmesi gereken iktidar değil muhalefet. siz haçlı dünyasının değil de türkiyenin partisi olmadığınız sürece hiçbir seçimi kazanamayacaksınız. skor 8e 0. hala birşeyi yanlış yaptığınızı farkmetmeniz icin kac olması gerek?
israil uçağımızı düşürürken mit napıyordu ki? uyuyoruz resmen.
@serdar_akdeniz_1983 oda fetö adamlarıydı ozamanlar yardım ediyorlardı
15 temmuz olmasaydı ne o kaseti Akepe çıkartırmıydı? mümkün değil o yüzden bunu akepenin koyunları inanır....
senin gibi zavallı olduktan sonra bizim gibi akp liler her daim var olacak zavallı cahil
@pabloosman senin gibi mallarda fetö ve avanelerinin peşinden gider
hatırlıyorum bu kazayı.. Engin hanımın Türkiyemiz adına çok büyük araştırmalar ve çalışmalar yaptığını ve ülkemiz adına çok büyük kayıp olduğu televizyonlarda konuşulmuştu... o zaman da bu insanların ölmesi için yapılan bir sabotaj olduğu apaçık belliydi.. içimizdeki ve dışımızdaki hainleri bi bitiremedik gitti..
BUNUDA FETÖ YAPMIŞ RAHATLADIK
bakın akepeliler bu olayların hepsi sizin eseriniz !!! hoca dedikleri teröriste destek veren partiye oy vermeseydiniz bugün bu ülke bu durumda olmayacaktı!
@doggydugan 1965 den beri ülkenin içine sızmışlar sen neyden bahsediyorsun. her parti, yargı, asker, sonrasında polis avuçlarında olduğu için kimse ağzını açamadı. konuşan öldürülüyordu. polisin yakaladığını hakimler serbest bıraktı. biraz gerçekçi olunda öyle konuşun.
türk bilim insanlarını, cumhurbaşkanı gibi koruyun
Dünyada enerjinin sahiibi Dünaynında en güçlüsüdür Yüzyıl önçe bir bilim adamı çıktı insanlık için Bedava sınırsız enerji üretecem dedi Adamı deli diye otel odasına atıp ölene kadar bes parasız orda tutular Öldürmediler çünkü inanılmaz dahi idi devamlı bişeyler içad ediyordu bunları ABD li sözde bilim adamları patentini alıp alıp dünyaya satıyorlardı O adam TESLA artık hersey ortaya cıkmaya basladı Dizel bitkisel yag ile calısan motor yaptı Adamı gemiden asagı atıp öldürdüler Yani dünyada ABD nin elinde olmuyan bir enerjiyi üretmeye yapmaya çalısan sonu işte bu kazadır süvikastır
@asikann01 süvikast ne bacım?
@lindentea3 Sabah sabah yazdım kansekerim düşmüş idare et işte suikast v arada kaynamıs çayı kaynatırken onu arada kaynatmısım hacım
10 senedir yeni mi çözdünüz?
fetöcü fetocü..bıktık lan:..10 sene önce akp iktidarda değilmiydi..her şeye büyüklük taslayan dünya liderliğine soyunan bir akpnin nasıl bundan haberi yok...
@sinekyedili onlar fetönün kurduğu kumpasların pisliğini örtmeye çalışmakla meşgullerdi
göz göre göre bir sürü insanı öldürdüler her şeyi fetönünün üstüne atan zatlar zamanında sizde bu işlerin içindeydiniz ellerinizde o kadar insanın kanı var ki şimdi sizden masumu yok bütün olayların üstünü örterken vicdanınız neredeydi
Bizim kalkınmamızı istemeyen batı,ülkemizdeki satılmış piyonlarıyla bu işleri hallediyor.Aselsan mühendislerinin ölümünün arkasında da batının uşağı fetö çıkmıştı.Su uyur düşman uyumaz.Önce tedbir.Böyle değerli insanların aynı uçağa binmeleri hatadır.Abd ve ab ülkelerinde önemli insanlar hiçbir zaman beraber seyahat etmezler.Rusyada Putin ile Medvedev aynı uçakla gitmezler.
ağlak suratlı reziller. bu nedir yaa..vatanı için bu kötülüğü nasıl yapar insan?
türkiye için onemli 5 profesörün aynı uçakta ne işleri var
eşi benzeri olmayan benim güzelim ülkemde böyle insanlara o senelerde sahip çıkmadı, çıkamadı demiyorum, çünkü çıkmadılar ve bu insanları aynı uçakta öldürdüler. aselsan da da aynı şeylerle karşılaştık. bügüne kadar ölen atom-fizik-kimyager-vs. buluşlarıyla nice insanlarımız ve gençlerimiz aynı şekilde öldürüldüler bazılarına intihar süsü verdiler bazılarınıda uçak vs. araba kazalarıyla yok ettiler. asıl şimdi türkiyem kendi ayakları üzerine durmayı şimdi inandı ve bu öz inançla yaşayacakda allah müslüman türk ulusunu her daim belalardan şeytanı düşüncelerden korusun ve kollasın. amin.
Lütfen yiğidi öldür hakkını inkar etme anlayışı içinde harakat edelim.AKP 2011 yılına kadar çok müthiş işler yaptı.Yanlışlarıda oldu elbette.Ancak ne olduysa bu tarihten sonra işler karıştı.Fetö için çok uyarıldılar.Anlamadılar.Ancak bunun ceremesini şimdi millet çekiyor.Lütfen partiyi falan bırakın.Ülkenin bazı şeylerde birlik olması gerekir.Bunları sizler çok daha iyi biliyorsunuz.Doğrular varsa takdir edelim,yanlışlar varsa uyaralım.CHP nin tanrıkulu gibi "doğru bile olsa yanlış deriz"mantığı olmasın.Her partinin içinde çok düzgün insanlar var.Önce milletime sonra o insanlara ithaf olunur.
Kimse uçağın dağın doruğunda o kadar DÜZGÜN bi şekilde düştüğünü ve hayret verici bir şekilde YANGIN dahi çıkmadan, kimsenin KURTULAMADIĞINI sorgulamadı. Serhat kaptana attılar suçu kestirme rota kullanmış diye. oysaki serhat kaptanla uçan ve onu tanıyan herkes kendisinin prosedür dışı hiçbirşey yapmayacağını çok iyi bilir. Bence bu kaza Türkiye’nin kara lekesidir, kara kutusudur...
bu ve buna benzer meseleleri küçük görüp farklı mecralara çeken zavallılar ne kadar küçük ve basit düşünüyorsunuz 1999 rahmetli necip haplemitoğlunun fetöyü deşifre ettiği bir videosu var youtupdan bir dinleyin fetö alçaklarını çözdükten sonra 2002 yılının başında infaz edildi o zaman akp'nin adı yeni ortaya çıkmıştı biraz akılınızı kullanın ve ülkemize oynanan oyunları görün ideolojik düşünüpte yorum yapmayın büyük resme bakın biraz
sanki olay olduğunda bunları bilmiyodunuz.10 yıl sonramıaklınıza geldi bu.
VAY BE NE FETOYUMUŞ
Ya iki kişi konuşuyormuş ve bunlar için dinleme yapılmış ama dinlenen kişilerin isimleri bilinmiyormuş.tesadüfe bak ji dinlenen kişiler fetocu ama ne dinlenen telefon belli ne konuşan kişiler.Türkiye nükleer güç üretebilmek için sıfır altyapıya sahip bir ülke. Bırakın bunu bugün yaptigimiz Altay tankini bile motoru yapamadığımız için ortaya çıkaramadık hala başka ülkelerden motor arıyoruz ve veren yok.sen otomobil yapamamissin motor yapamıyorsun nükleer ile ugrasabilir misin?gerçekçi olun bu işler sırayla olur teknoloji öyle yapayım demekle olmaz.İsrail düşürmus He guldurmeyin milleti
Bu ülkede sansasyon yaratmış bütün olaylarda şarlatan fetonun parmağı var
Ülkemize ihanet eden hainlerden bilim insanımızı korumaktan aciziz, fetö veya israil yada abd, bizim teknolojide başarı sağlamamızı istemez, yıllardır abd ye beyin göçü transferi yapanlar, gönderemedikleri Türk gençlerini de aselsanda olduğu gibi adice ve hunharca katlettiler, hala daha abd uşağı, cahillerin peygamberi, wetö nün peşinden gidenlere ne demeli?
kazanın o gün sorumluları feto-akp-israildir.dediğiniz gibi 50 yıldır var nu cemaat ama en cok akp hükümetini kullanmıstır.asker senin polis benim paylaşımı bile yaptılar cocuklarınız onların malları olmadı mı he ..MUHSİN YAZICIOĞLU'NU ÖLDÜRTEN DE BUNLARDIR.
Ölen öldü kalan sağları da yurt dışına kaçırdılar, suçu kendimizde değil dışarı da arıyoruz, bizden adam olmaz
şu dünyaya türklerin zekasını ve spirtüel yanını ispat edelim.. türkler kutsal bir ulustur dünyanın en eski milletidir hz. ademin torunu tork un ve zülkarneyn in soyudur..dilerim bir gün tüm dünya önümüzde eğilir yine..
akpliler o vakit fetoyle dipdibe, dizdize, el ele, kol kola,dudak dudağa, göz göze idiler! degilmi sn akp sempatizani arkadaslar..bu olayi feto yapmis diye 2ci baski anlatmaya calismayin bizlere
Hep derler bu ülkenin haini de çok kahramanı da; ama yazıklar olsun ki haini kahramanlarını katlamaya başladı. Bu nasıl bir kepazeliktir bir türlü düzelme yoluna giremiyoruz. Geleceğimiz ha bire karartılıyor, hiç aydınlık gün göremeyecekmiyiz?
çok uzun yıllardır ülkemizde yetişen bilim ilim insanlarını yine kendi içimizdeki hayinler yok ediyor,bitmedi vatan hainleri,bitmedi şu feto pisliği, ahh Akp şu tarikat marikat işlreinden bir vaz geçmediniz
O bahsettiğiniz profesör ölüm tehdidi altındayken isömini soyismini vermeniz sizin türk vatandaşı olmanızla çelişmiyor mu mynet efendi? olmadı adresini de yazsaydınız. bu yoruymn da eminim işinize gelmediği için yayınlamazsınız.
Türkiye için çok önemli bilimsel çalışmalar yapan bu kadar akademisyenimizin bulunduğu bir uçağın düşmesi gerçekten çok düşündürücü. Ya bu değerlerini koruyamıyan bir millete ne demeli.
teknik olarak bir telefon görüşmesi 10 yıl saklanabilirmi? hiç sanmam! her eski konuya fetö ilişkisi koyuluyor.o dönemde fetö yü kollayanlarda aynı suçu işlediler!bozdağ dediki fetö'nün üzerine bizden başka hiç bir hükümet gitmedi.ezdik-eziyoruz muhabbeti yani.olan masum bilim insanlarına oldu.katilleri ortaktı,pastayı bölüşemediler şimdi ayrıldılar.beraber yürütmüşlerdi bu yollarda!
feto ile kolkola olanlar bu işin sorumlusu,asıl onlarında mahkemeye çıkartılması gerekir 2007 de muhabetleri boldu,17-25 olmasaydı bu hainlikler devam edip dicecekti kesinlikle feto ve pkk hainlerine destek veren tüm yetkililer yargılanmalı
HABER DIYE ADAI IFSA ETMIS OMUYORMUSUNUZ ? FETÖMÜ KALDI DEMEYIN . AYNAYA BAKTIGINIZDA BILE ARKANIZDAN GECIYOR
ülkemiz her zamanki gibi böyle insanlara sahip çıkmadı, çıkamadı demiyorum, çünkü çıkmadılar ve bu insanları aynı uçakta öldürdüler. aselsan da da aynı şeylerle karşılaştık.
YILLAR ÖNCE BU UÇAK DÜŞTÜĞÜNDE YAZDIM BURDA YORUM OLARAK BU UÇAK DÜŞMEDİ DÜŞÜRÜLDÜ DEMİŞTİM HAKLI ÇIKMANIN GURULU HÜZNÜNÜ YAŞIYORUM AMA BUNU FETO YAPTI DERSEN O ZAMAN HÜKÜMETTE FETOYLA İŞBİRLİĞİNDEYDİ OZAMAN HUKUMET DE DESTEK VERMİŞ OLMUYORMU ?
@onderaslan doğrudur o uçak kazası deyildi bende söyledim uçak düşürüldü bende dedim o uçaktaki bizim neferlerimizdi yetişmeyen neferlerimizi öldürdüler yeni buluşlarını görüşeceklerdi allah rahmet eylesin ailelerine sabır dileklerimle ama öldürüldüler zamanları yetmedi kansız türk düşmanları vardı içimizde her şeyden haberleri var bunların ama o zaman bu hayinleri bulmak zordu ve bulunamadı arkasından fetocular cıktı neyse gelelim o helikopterde düşürüldü sayın değerli abim muhsin yazıoğlunu allah rahmet eylesin öldürdüler dedim ama inanan olmadı bunun arkasındada fetocu hainler cıkacakdır.
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