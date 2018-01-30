Atletic Bilbao'ya 32 milyon avroluk stoper

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletic Bilbao, İspanyol savunma oyuncusu Inigo Martinez'i, 32 milyon avro karşılığında Real Sociedad'dan transfer etti.
Atletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki stoperin transferi konusunda Real Sociedad ile anlaşıldı. Bask ekibinin 32 milyon avro bonservisle kadrosuna kattığı Inigo Martinez'in, 2022-23 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayacağı belirtildi.
İspanyol milli futbolcunun sözleşme fesih bedelinin 80 milyon avro olduğu bilgisi de verildi.
Atletic Bilbao, Fransız stoperi Aymeric Laporte'yi, 65 milyon avroya İngiltere Premier Lig lideri Manchester City'ye göndermişti.
(AA)
ABD'den ezber bozan YPG yorumu!
Okul bahçesinde sır cinayet! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
İstanbul'daki yollarda dikkat çeken yazılar! Uzmanlar uyardı
Putin: ABD'nin 'Kremlin Raporu'nda' yer almadığım için kırgınım
Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...
İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!
Yalova'da hapishane konseptli kafe açıldı
Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu
Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum