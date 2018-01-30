Atletic Bilbao'ya 32 milyon avroluk stoper

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletic Bilbao, İspanyol savunma oyuncusu Inigo Martinez'i, 32 milyon avro karşılığında Real Sociedad'dan transfer etti.

Atletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki stoperin transferi konusunda Real Sociedad ile anlaşıldı. Bask ekibinin 32 milyon avro bonservisle kadrosuna kattığı Inigo Martinez'in, 2022-23 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayacağı belirtildi.

İspanyol milli futbolcunun sözleşme fesih bedelinin 80 milyon avro olduğu bilgisi de verildi.

Atletic Bilbao, Fransız stoperi Aymeric Laporte'yi, 65 milyon avroya İngiltere Premier Lig lideri Manchester City'ye göndermişti.

(AA)