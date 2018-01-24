Atletico Madrid, Kral Kupası'ndan elendi

MADRİD (AA) - Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Sevilla'ya 3-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki rövanş maçında Atletico Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip, maçın ilk dakikasında Sergio Escudero'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Atletico Madrid'in cevabı, maçın 13. dakikasında Antoine Griezmann'dan geldi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Maçın 48. dakikada Sevilla'nın kazandığı penaltı atışını gole çeviren Ever Banega, takımını 2-1 öne geçirdi. Sevilla, 79. dakikada Franco Vazquez'in pasında topla buluşan Pablo Sarabia'nın golüyle müsabakayı 3-1 kazandı.

Çeyrek finaldeki ilk karşılaşmada sahasında rakibine 2-1 mağlup olan Atletico Madrid, rövanşta da yenilerek Kral Kupası'na veda etti.

Sevilla ise başkent temsilcisi karşısında aldığı iki galibiyetle bu sezon İspanya Kral Kupası'nda yarı finale çıkan ilk ekip oldu.

(AA)