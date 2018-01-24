HABER

Atletico Madrid, Kral Kupası'ndan elendi

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 02:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Çeyrek final rövanşında deplasmanda Sevilla'ya 3-1 mağlup olan Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası'na veda etti

MADRİD (AA) - Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Sevilla'ya 3-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki rövanş maçında Atletico Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip, maçın ilk dakikasında Sergio Escudero'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Atletico Madrid'in cevabı, maçın 13. dakikasında Antoine Griezmann'dan geldi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Maçın 48. dakikada Sevilla'nın kazandığı penaltı atışını gole çeviren Ever Banega, takımını 2-1 öne geçirdi. Sevilla, 79. dakikada Franco Vazquez'in pasında topla buluşan Pablo Sarabia'nın golüyle müsabakayı 3-1 kazandı.

Çeyrek finaldeki ilk karşılaşmada sahasında rakibine 2-1 mağlup olan Atletico Madrid, rövanşta da yenilerek Kral Kupası'na veda etti.

Sevilla ise başkent temsilcisi karşısında aldığı iki galibiyetle bu sezon İspanya Kral Kupası'nda yarı finale çıkan ilk ekip oldu.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.