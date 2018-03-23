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Atletizm kros yarışmasında Kulp’tan büyük başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır geneli okullar arası atletizm kros yarışmasına katılan Kulplu öğrenciler dereceye girmeyi başardı.Kulp ilçesini temsil eden Yatılı Bölge ortaokulunda 1 kız öğrenci ve 3 erkek öğrenci atletizm kros yarışmasında başarı elde ederek, ilçenin gururu oldu.

Atletizm kros yarışmasında Kulp’tan büyük başarı

Diyarbakır geneli okullar arası atletizm kros yarışmasına katılan Kulplu öğrenciler dereceye girmeyi başardı.
Kulp ilçesini temsil eden Yatılı Bölge ortaokulunda 1 kız öğrenci ve 3 erkek öğrenci atletizm kros yarışmasında başarı elde ederek, ilçenin gururu oldu. Gençler kızlar kategorisinde 1 bin 500 metre kros yarışmasında Kulp Yatılı Bölge ortaokulu öğrencilerinde Melisa Ataklı İl 4’üncülüğü elde etti. Yarışmaya katılan Kulplu öğrenciler başarılarından dolayı mutluluklarını gizleyemedi.
Genç erkekler kategorisinde 1 bin metre kros yarışmasında yine Kulp Yatılı Bölge ortaokulu öğrencilerinden Vahdettin Çiçek İl 2’ncisi ve Cüneyt Aslan ise İl 4’üncüsü oldu.
Diyarbakır geneli okullar arası kros yarışmasına Kulp ilçesinden katılan Yatılı Bölge ortaokulu takımı dereceye girerek ilçelerini en güzel şekilde temsil etmeyi başardı.

Atletizm kros yarışmasında Kulp’tan büyük başarı

Atletizm kros yarışmasında Kulp’tan büyük başarı

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