HABER

Atletizm Milli Takımı Antrenörü Tunç son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

Atletizm Milli Takımı Antrenörü Tunç son yolculuğuna uğurlandı

Atletizm Milli Takımı Antrenörü İbrahim Tunç'un cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Atatürk Spor Stadyumu'ndaki törenin ardından Hacı Fettah Camisi'ne getirilen cenaze, helallik alınması ve cenaze namazının ardından Hacı Fettah Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Tunç'un yetiştirdiği sporcular, mesai arkadaşları, sevenleri ve yakınları katıldı.

Damar genişlemesi rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Tunç'un, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Tunç, geçen cumartesi, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki milli takım kampında, konakladığı otelde namaz kıldığı sırada fenalaşmış, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

PARTNERGökbakar Ailesi tatilde!Gökbakar Ailesi tatilde!
Mustafa Ceceli konseri iptal edildiMustafa Ceceli konseri iptal edildi
2 yılda biriktirdiği 5 bin doları sattığı otomobilde unuttu2 yılda biriktirdiği 5 bin doları sattığı otomobilde unuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atletizm Milli Takımı antrenörü İbrahim Tunç Konya

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

On Numara sonuçları 23 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek

Kayıp Evrim'in anne ve babası ile ilgili çarpıcı gelişme

Kayıp Evrim'in anne ve babası ile ilgili çarpıcı gelişme

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...

Sivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı

Sivas Kangal'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 700'e ulaştı

Eski Bakan Faruk Çelik'ten 'Adnan Oktar' açıklaması

Eski Bakan Faruk Çelik'ten 'Adnan Oktar' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.