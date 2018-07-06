Atlı jandarmalar Muğla'da göreve başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki turistik alanlarda atlı jandarma birliği görev yapmaya başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle 2 binici Muğla'ya geldi.

Göreve 2 at ile başlayan jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil ve plajlarda, turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak.

Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Sarıgerme sahilinde ve plaj içinde devriye gezecek.

Göreve başlayan atlı birlik, turistlerden de büyük ilgi gördü. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan atlı tim, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulundu. Yerli ve yabancı turistler de atlı jandarma timinin fotoğrafını çekti.

Atlı jandarmaların, turizm sezonunun sonuna kadar Sarıgerme'de devriye görevini sürdüreceği bildirildi.

