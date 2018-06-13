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Atmosferde 4,6 milyar yıllık Güneş Sistemi yapı taşı parçacıkları bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:34 | Son Güncelleme

Atmosferde 4,6 milyar yıllık Güneş Sistemi yapı taşı parçacıkları bulundu

Dünya atmosferinin üst katmanında Güneş Sistemi'nin yapı taşları olarak görev yapan 4,6 milyar yıllık toz parçacıkları bulundu.

Hawaii Üniversitesinden araştırmacı Hope Ishii'nin ekibinin yürüttüğü çalışmada, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) stratosferik hava taşıtıyla toplanan parçacıkların kimyasal bileşenleri Berkeley Laboratuvarı'ndaki Gelişmiş Işık Kaynağı (ALS) kullanılarak incelendi.

Yapılan inceleme sonucu gök bilimciler, Güneş Sistemi'nin başlangıcında ortaya çıkan kuyruklu yıldızlarda muhafaza edilmiş 4,6 milyar yaşında toz parçacıkları keşfetti.

Bilim adamları, atmosferin üst katmanlarından toplanan bu yıldız tozlarının metal ve sülfürlerle bezeli camsı parçacıklardan meydana geldiğini belirtti.

Ishii, bu tozların incelenmesiyle Güneş Sistemi'nin oluşumu ve yıldızlar ile gezegenlerin yapı taşlarına dair oldukça önemli bilgilerin elde edileceğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
atmosfer dünya güneş sistemi toz

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