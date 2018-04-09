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ATO Başkanvekili Mustafa Deryal'e yumruklu saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

ATO Başkanvekili Mustafa Deryal yumruklu saldırı düzenlendi. Son dakika haberine göre Deryal saldırı sonrası hastaneye götürüldü. İHA ise Genel Kurul'da büyük kavga çıktığını ve yaralananların olduğunu duyurdu.

ATO Başkanvekili Mustafa Deryal'e yumruklu saldırı!

Ayrıntılar geliyor...

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ATO Başkan Vekili saldırı Yumruk Son dakika Mustafa Deryal

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Nerde RANT orda AKP nerde kaos kutuplaşma orda AKP
Ülke olmuş teksax hoş görü yok birbirine tahammül etme yok tepeden aşağıya kadar
AKP NİN OLDUĞU YERDE GAYET NORMALDİRR....
Dolar 4.07 tl,Euro 5.00 TL olunca suçu adama yükleyip saldırmışlar,tepki yumrukları gelince dolar 4.05 Euro 4.98 olmuş.
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