ATO seçimlerinde son aşama

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclisi, Yönetim Kurulu Başkanını ve Yönetim Kurulu’nu seçmek için sandığa gidiyor.
Ankara Ticaret Odası’nın 14 Nisan Cumartesi günü yapılan Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleriyle oluşan Oda Meclisi, Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri ve Birlik Genel Kurulu delegelerini seçmek üzere sandığa gidiyor. Seçim ATO Hizmet Binası Yönetim Kurulu Salonu’nda saat 09.00 ile 13.00 arasında gerçekleştirilecek.
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