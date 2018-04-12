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ATO seçimlerine güvenlik tedbiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, 14 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Ankara Ticaret Odası seçimlerinin ATO Congresium binasında yapılacağını bildirdi.

Ankara Valiliği, 14 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Ankara Ticaret Odası seçimlerinin ATO Congresium binasında yapılacağını bildirdi. Valilik ayrıca alınacak güvenlik tedbirlerini de açıkladı.
Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Ankara Ticaret Odası mensuplarının huzur ve güven ortamı içinde oylarını kullanabilmeleri için, ATO Congresium Binası ve çevresinde, seçime katılarak oy kullanacak ATO üyeleri veya temsilcilerin, geçerli kimlik belgelerini ve temsil yetkisini gösteren belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Kimlik belgesi ve yetki belgesi olmayan kişiler, sandık alanı içine alınmayacak. Ruhsatlı silahlar dahil olmak üzere, her türlü ateşli silahlar, kesici, delici aletler ile çantalar oylama alanına alınmayacak. Oy kullanmak üzere gelenler, araçlarını ATO Congresium Binasının yanındaki 2170 numaralı sokak üzerinde bulunan otoparka park edeceklerdir. Oy kullanacak ATO üyeleri, Congresium Binasındaki sandık alanlarına, A ve B kapılarından girecek. Oy kullanma işlemi tamamlanan üyelerin sandık alanında beklemesine izin verilmeyecek" açıklaması yapıldı.

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