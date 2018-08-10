Atölyesinde fındık toplama makinesi yaptı

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde atölyesinde çeşitli tarım makineleri yapımıyla uğraşan 60 yaşındaki Hasan Kum, kendi imkanlarıyla fındık toplama makinesi yaptı. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra Gölyaka'ya gelen ve evinin bahçesine kurduğu atölyede çeşitli tarım aletleri ve makineleri imal eden Kum, fındıkta yaşanan maliyet sıkıntısını göz önüne alarak fındık toplama makinesi yapmaya karar verdi. Mevcut makineleri de araştıran Kum, farklı yöntemlerle fındık toplama makinesi yaptı. Hasan Kum'un, 150 metrekarelik atölyesinde icat ettiği bir metre 70 santimetre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğindeki 3 tekerlekli fındık toplama makinesi, fındığı makine içine alarak paletler yardımıyla diğer maddelerden ayrıştırıp kabuklu olarak çuvala alıyor. Kum'un doğa dostu olarak tabir ettiği makine, fındık bahçesinden toprak, dal ya da herhangi bir madde almadan fındığın çuvala girmesini sağlıyor. Bir kişi fındık toplama makinesini kullanarak günde 10 litre benzinle yaklaşık 2 ton fındık toplayabiliyor.

Hasan Kum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra "Ülkem için çalışacağım." diyerek Türkiye'ye döndüğünü anlattı. İnsanların kendisini "mucit" olarak tanımladığını, kendisinin normal bir hayatının olduğunu dile getiren Kum, şöyle devam etti: "1994'te Avrupa'dan geri döndüm. Döner dönmez, icat yapmaya başladım. Biz Avrupa'ya orada icat olduğu için gitmişiz. Ülkemizde yeteri seviyede icat olsaydı, biz Avrupa'ya işçi olarak gitmezdik. 18 sene Avrupa'da kaldım. Benden sonraki çocuklar ve torunlarımız o ülkelere icat muhtacı olarak gitmesin diye düşündüm. Bizim ülkemiz de icat yapan bir ülke olsun istedim. Bu yetenek bende vardı, bunu da Avrupa'da keşfettim. İcatçı olduğum Avrupa'da söylendi. 'Senin yaptıklarını dünyada bir başkası yapamaz, sen icatçısın.' dediler. Bir başkasının yapamadığını yaparsan buna icat derler. Dünyada hiç kimsenin düşünmediğini düşünüp yaparsan o icat oluyor. Bende de o yetenek bol. O konuda zenginiz." - "İş adamlarımız koşarak gelsinler"

Hasan Kum, üretimini yaptığı icatların artık seri üretime geçmesi gerektiğini vurgulayarak, 36 tane çalışması bulunduğunu, bunların 17 tanesinin icat kapsamında olduğunu söyledi. Tanıdıklarının istekleri üzerine kanepe, ayakkabı ve diğer projeler derken 1994 yılından bu yana 36 tane çalışması olduğunu, bunların 7 tanesinin üretim aşamasına geldiğini belirten Kum, "Üretiyorum, yavaş yavaş topluma satmaya başladık ama biz satıcı, üretici değiliz. Firmalara 'Gelin, bizim üretim aşamasına getirdiğimiz ürünleri alın, üretin, satın.' diyoruz. Üretilen ürünlerin sadece Türkiye iç pazarına değil, dünya pazarına çıkmasını istiyoruz. İş adamlarımız koşarak gelsinler, üretimlerimizi alsınlar. Biz yeni icatların üretime hazırlanmasını sağlayalım." şeklinde konuştu. - "Bu makine şu an dünya standartlarının üzerinde" Fındık toplama makinesinin yapım hikayesini paylaşan Kum, şunları kaydetti: "Bir gün Güneydoğu'dan gelen işçilerimize fındık toplattım. Harmana getirdim, satışını yaptım. Fındık işçisine 21 bin lira verdim, satıştan aldığım para 22 bin lira. Yani bin lira bana kaldı, zarar etmişim. Sonra 'Bu iş böyle olmaz.' dedim. Zarar edince 'Fındık toplama makinesi yapacağım.' diyerek araştırma yaptım, bu makineyi üreten ustaların yanına gittim. Ustalar hava yardımıyla çalışan bir makine yapmıştı, bu da toprağa zarar veriyordu. Ben de imkanlar el verince başladım fındık toplama makinesi yapmaya. 3 sene uğraştım, kısıtlı bütçelerle yaptığım için zaman genişledi. Makine şu an dünyada 1 numaralı fındık toplama makinesi oldu."