HABER

Atölyesinde fındık toplama makinesi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 12:19 | Son Güncelleme

Düzce'de atölyesinde çeşitli tarım makineleri yapımıyla uğraşan Hasan Kum, işçiye toplattığı fındıktan zarar edince kendi imkanlarıyla engebeli arazilerde de kullanılabilecek fındık toplama makinesi tasarladı - Bir kişi makineyi kullanarak günde 10 litre benzinle yaklaşık 2 ton fındık toplayabiliyor - Hasan Kum: - "Üç sene uğraştım, kısıtlı bütçelerle yaptığım için zaman genişledi. Makine şu an dünyada 1 numaralı fındık toplama makinesi oldu" - "Sistem olarak İtalyan makinelerini de solladık. Makine, her türlü engebeli arazide çalışabilir durumda, yüzde 25 rampada da çalışabiliyor. Bu makine Türkiye'nin kazanımı oldu"

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde atölyesinde çeşitli tarım makineleri yapımıyla uğraşan 60 yaşındaki Hasan Kum, kendi imkanlarıyla fındık toplama makinesi yaptı.

Uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra Gölyaka'ya gelen ve evinin bahçesine kurduğu atölyede çeşitli tarım aletleri ve makineleri imal eden Kum, fındıkta yaşanan maliyet sıkıntısını göz önüne alarak fındık toplama makinesi yapmaya karar verdi.

Mevcut makineleri de araştıran Kum, farklı yöntemlerle fındık toplama makinesi yaptı.

Hasan Kum'un, 150 metrekarelik atölyesinde icat ettiği bir metre 70 santimetre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğindeki 3 tekerlekli fındık toplama makinesi, fındığı makine içine alarak paletler yardımıyla diğer maddelerden ayrıştırıp kabuklu olarak çuvala alıyor. Kum'un doğa dostu olarak tabir ettiği makine, fındık bahçesinden toprak, dal ya da herhangi bir madde almadan fındığın çuvala girmesini sağlıyor.

Bir kişi fındık toplama makinesini kullanarak günde 10 litre benzinle yaklaşık 2 ton fındık toplayabiliyor.

Hasan Kum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra "Ülkem için çalışacağım." diyerek Türkiye'ye döndüğünü anlattı.

İnsanların kendisini "mucit" olarak tanımladığını, kendisinin normal bir hayatının olduğunu dile getiren Kum, şöyle devam etti:

"1994'te Avrupa'dan geri döndüm. Döner dönmez, icat yapmaya başladım. Biz Avrupa'ya orada icat olduğu için gitmişiz. Ülkemizde yeteri seviyede icat olsaydı, biz Avrupa'ya işçi olarak gitmezdik. 18 sene Avrupa'da kaldım. Benden sonraki çocuklar ve torunlarımız o ülkelere icat muhtacı olarak gitmesin diye düşündüm. Bizim ülkemiz de icat yapan bir ülke olsun istedim. Bu yetenek bende vardı, bunu da Avrupa'da keşfettim. İcatçı olduğum Avrupa'da söylendi. 'Senin yaptıklarını dünyada bir başkası yapamaz, sen icatçısın.' dediler. Bir başkasının yapamadığını yaparsan buna icat derler. Dünyada hiç kimsenin düşünmediğini düşünüp yaparsan o icat oluyor. Bende de o yetenek bol. O konuda zenginiz."

- "İş adamlarımız koşarak gelsinler"

Hasan Kum, üretimini yaptığı icatların artık seri üretime geçmesi gerektiğini vurgulayarak, 36 tane çalışması bulunduğunu, bunların 17 tanesinin icat kapsamında olduğunu söyledi.

Tanıdıklarının istekleri üzerine kanepe, ayakkabı ve diğer projeler derken 1994 yılından bu yana 36 tane çalışması olduğunu, bunların 7 tanesinin üretim aşamasına geldiğini belirten Kum, "Üretiyorum, yavaş yavaş topluma satmaya başladık ama biz satıcı, üretici değiliz. Firmalara 'Gelin, bizim üretim aşamasına getirdiğimiz ürünleri alın, üretin, satın.' diyoruz. Üretilen ürünlerin sadece Türkiye iç pazarına değil, dünya pazarına çıkmasını istiyoruz. İş adamlarımız koşarak gelsinler, üretimlerimizi alsınlar. Biz yeni icatların üretime hazırlanmasını sağlayalım." şeklinde konuştu.

- "Bu makine şu an dünya standartlarının üzerinde"

Fındık toplama makinesinin yapım hikayesini paylaşan Kum, şunları kaydetti:

"Bir gün Güneydoğu'dan gelen işçilerimize fındık toplattım. Harmana getirdim, satışını yaptım. Fındık işçisine 21 bin lira verdim, satıştan aldığım para 22 bin lira. Yani bin lira bana kaldı, zarar etmişim. Sonra 'Bu iş böyle olmaz.' dedim. Zarar edince 'Fındık toplama makinesi yapacağım.' diyerek araştırma yaptım, bu makineyi üreten ustaların yanına gittim. Ustalar hava yardımıyla çalışan bir makine yapmıştı, bu da toprağa zarar veriyordu. Ben de imkanlar el verince başladım fındık toplama makinesi yapmaya. 3 sene uğraştım, kısıtlı bütçelerle yaptığım için zaman genişledi. Makine şu an dünyada 1 numaralı fındık toplama makinesi oldu."

Kum, makinenin başarıya ulaştığını ve fındık üreticileri tarafından kabul gördüğünü belirterek, şu an Gürcistan, Azerbaycan, İtalya, Ukrayna, İspanya gibi ülkelerden talep olduğunu anlattı.

"İtalya gibi bir ülke bizden fındık toplama makinesi istiyorsa bizde bir şey var demektir." diyen Hasan Kum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Demek ki biz İtalya'dan daha üstün makine yaptık. Bizim bu ülkelere ihracat yapmamız gerekiyor. Benim bütçem buna uygun değil. Geçen yıl 150 adet makine istendi, üretemedik. İsteğe cevap veremiyoruz. 3 senede şu anki makinemizi bu hale getirdim. Bu makine şu an dünya standartlarının üzerinde. Sistem olarak İtalyan makinelerini de solladık. Makine, her türlü engebeli arazide çalışabilir durumda, yüzde 25 rampada da çalışabiliyor. Bu makine Türkiye'nin kazanımı oldu. Türk milletine hayırlı olsun."

PARTNERDiyet zamanıDiyet zamanı
5 çocuğu doktor, öğretmen ve hemşire olan anne okuma yazma kursunda5 çocuğu doktor, öğretmen ve hemşire olan anne okuma yazma kursunda
Bakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruzBakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce fındık toplama makinesi

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

Şırnak ve Mardin'de operasyon!

Şırnak ve Mardin'de operasyon!

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

Uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'da

Uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'da

Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

Wattozz’un fotoğrafları paylaşıldı

Wattozz’un fotoğrafları paylaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.