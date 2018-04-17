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ATO’nun seçimleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 23:41 | Son Güncelleme

Adana Ticaret Odası’nın (ATO) 1 Nisan’da yapılan meclis üyesi seçimlerinin İlçe Seçim Kurulu tarafından iptali, YSK tarafından uygun bulunduğu öğrenildi.Adana Ticaret Odası’nın 1 Nisan’da yapılan meclis üyesi seçimlerinin ardından 41.

Adana Ticaret Odası’nın (ATO) 1 Nisan’da yapılan meclis üyesi seçimlerinin İlçe Seçim Kurulu tarafından iptali, YSK tarafından uygun bulunduğu öğrenildi.
Adana Ticaret Odası’nın 1 Nisan’da yapılan meclis üyesi seçimlerinin ardından 41. Meslek Komitesi sandıklarındaki itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, seçimleri iptal etmişti. ATO üyelerinin komite seçimleri yenilenmeden meclis organ seçimlerinin iptali yönündeki itirazının da YSK tarafından uygun bulunduğu öğrenildi. İlçe Seçim Kurulunun verdiği kararın sonucuna göre emlak komisyoncularının oluşturduğu 41.Meslek Komitesi’nin seçimleri 5 Mayıs’ta yenilecek. Sonra yönetim kurulu ve meclis başkanlıkları için 110 meclis üyesi yeniden sandık başına gidecek.

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