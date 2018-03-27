ATSO Başkanı Kırlangıç’tan TSE temsilciliği ile okul müjdesi

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Murat Kırlangıç, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) il temsilciliği açılması için onay aldıklarını, ayrıca ilde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 24 derslikli okul inşa edileceğini açıkladı.

Uzun süredir takibini ve görüşmelerini yürüttükleri TSE il temsilciliğini şehre kazandırmak istediklerini anımsatan Murat Kırlangıç, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarımız ve TOBB Başkanımızla yaptığımız sayısız görüşmeler ve yoğun çalışmalar sayesinde bu hayalimizi de çok şükür ki gerçekleştirme şansı yakaladık. TSE il temsilciliği onayımızı aldık. İş dünyasında en az para kadar önemli olan bir şey varsa oda zamandır. İşte TSE’yi odamıza kazandırmakla, üyelerimizin iş hayatındaki zaman kaybının önüne geçmiş olacağız. TSE işlemlerini gerçekleştirmek için Çorum’a, Samsun’a gitmek zorunda kalan üyelerimiz artık tüm işlemlerini odamızın çatısı altında gerçekleştirebilecek. TSE il temsilciliğimiz Amasya iş dünyasına hayırlı olsun” diye konuştu.

Etkili kademelerinde Amasya iş dünyasını temsil ettiği TOBB’un 19 ilde kuracağı okulların birinin Amasya’da inşası için çalıştıklarına değinen Kırlangıç, “Öncelikle TOBB ve MEB arasında sözleşme imzalandı ve arkasından bizde oda olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile sözleşmeyi imzaladık. Belediye Başkanımız Cafer Özdemir okulumuz için 6 dönüm arazi tahsis ederek okul için gerekli olan mekan sorununu çözdü. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok şükür ki Allah yüzümüzü kara çıkartmadı. Birkaç ay içinde okulumuzun temeli atılacak ve 24 derslik TOBB Fen Lisesi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında eğitim vermeye başlayacaktır” şeklinde konuştu.

1 Nisan’da 15 grupta komite seçimlerini yapılacağını anlatan Kırlangıç, 5 yılda güçlü temeller attıkları Amasya iş dünyasının çatı örgütü olan ATSO’da gelecek dönemde de birlik ve beraberlik duygularıyla hizmetlerine devam etmek istediğini söyledi.