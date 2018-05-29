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ATSO Başkanı'nın facebook hesabı hacklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 20:22 | Son Güncelleme

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'in facebook hesabını çalan kişi ya da kişiler, belirli aralıklarla yaptıkları paylaşımlarla iki banka ile ilgili sayfasındaki arkadaşlarına çağrıda bulundu.

ATSO Başkanı'nın facebook hesabı hacklendi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'in facebook hesabını çalan kişi ya da kişiler, belirli aralıklarla yaptıkları paylaşımlarla iki banka ile ilgili sayfasındaki arkadaşlarına çağrıda bulundu. Çetin tüm çabalara rağmen hesabı kapatamadığını belirterek, facebook ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
ATSO Başkanı Davut Çetin'in facebook hesabını çalan kişi ya da kişiler, saat 02.00'den beri bu hesaptan 'Vakıfbank ya da Yapıkredi hesabı olan bir arkadaşım yazabilir mi?' paylaşımında bulunuyor. Gün boyunca aynı mesajın paylaşımı belirli aralıklarla devam etti. Başkan Çetin, paylaşımların yapıldığı hesabın kendisine ait olduğunu, ancak paylaşımları bu saate kadar engelleyemediklerini söyledi. Çetin, "Hesabı geri almak için çalışma başlattık. Siber suçlara suç duyurusunda bulunduk. Şifre hacklendiği için hesabı kapatamıyor ve geri alamıyorum. Konuyla ilgili facebook ile de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

ATSO Başkanı'nın facebook hesabı hacklendi

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