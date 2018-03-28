ATSO Meclisi veda gecesinde buluştu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) 2013-2018 döneminde görev yapan Meclis Üyeleri, düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi.

ATSO’da 2013 - 2018 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Antalya Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ile Meclis Üyeleri, mart ayı meclis toplantısından sonra akşam yemeğinde bir araya geldi. Programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, ATSO’da görev yapmış eski başkanlar, meslek odası başkanları ile çok sayıda ATSO Meclis Üyeleri, TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları üyeleri katıldı. Gecede, ATSO’da bir dönem boyunca görev yapan Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu, TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ve Meclis Üyelerine hizmetleri dolayısıyla birer teşekkür plaketi verildi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, tarihin en zor dönemlerinden birini başarıyla geride bıraktıklarını belirterek, ATSO Meclis üyelerine teşekkür etti.

Sanayide rütbe değil, tecrübe ve ustalık önemlidir

Kendisinden önce görev yapmış ATSO başkanlarına teşekkür eden Davut Çetin, “Ben bu şehirde okudum, önce motor ustası, sonra iş insanı oldum. Sanayide rütbe değil, tecrübe ve ustalık önemlidir. 20 yıl önce o dönem odada yönetimde olan abilerimiz gelip meclise girmemizi istediler ve ben de 20 yıldan bu yana Odada çok şey öğrendim. İnsan sorumluluk aldıkça daha çok öğreniyor ve öğrenmenin yaşı olmuyor. Bu 20 yılda son dört başkanımızla yani, Tunay Altınpınar, Menderes Türel, Kemal Özgen ve Çetin Osman Budak başkanlarla mesai yaptım. Köklü bir kurumsal kültüre sahip olan Odamız sayesinde, değerli başkanlarla birlikte çok şey öğrendik. Bunun için kurucularımızdan bugüne Odamıza katkı yapan herkese ve hepinize teşekkür borçluyum” dedi.

Zorlu bir dönem geçirdiklerini hatırlatan Çetin, “bu dönemde, bir yerel seçim, 3 genel seçim, bir referandum, Rusya ile kriz, terör ve 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Oda tarihinde ilk kez binamıza bombalı saldırı oldu. 2016’da turizmdeki büyük kriz bütün sektörlerimizi etkiledi. Bütün bunlara rağmen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’nin en başarılı odaları arasında olmaya devam etti. Biz kalite sistemlerinde, akreditasyonda, mesleki sertifikasyonda, e-oda sistemine geçişte, ihracat kümeleri çalışmasında hep en iyi ve en önde odalar arasında olduk. Ticaret ahlakı, etik üye, inovasyon ödülleri, Antalya 4.0, ATSO Avantaj kart gibi yenilikler yaptık. Faaliyetlerimiz nedeniyle 2013 yılından bu yana her yıl medyada en çok yer alan oda ve oda başkanı olduk. Bu da herhalde bir rekor olsa gerektir” diye konuştu.

“Elon Musk Mars’a giderken, bizim de artık dünyayı hedeflememiz gerekiyor” diyen Davut Çetin, Antalya’nın dört konuda ilerlemesinin ve gelişme kaydetmesinin zorunlu olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Birisi dijital ve akıllı ekonomidir, ikincisi yeşil ekonomi, yani çevrenin korunmasıdır. Üçüncüsü kent kültürü ve kent estetiğidir. Dördüncüsü ise sosyal sermayedir, yani bilgiye, ustalığa ve işbirliğine önem vermektir. Akıllı ekonomi için akıllı toplum gerekir. Akıllı toplum ise ortak akıl üreten ve ortak akılla hareket eden toplumdur. Hepimizin ortak hedefi 2023’te, yani Cumhuriyetimizin 100. Yılında gurur duyacağımız bir Türkiye ve Antalya görmektir. Biz bu nedenle Antalya 4.0 projesini başlattık, dilerim ki, Antalya ortak akılla bir yol haritası çizer ve bu hedefe ulaşır. Bizim nesil bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize borçludur. Bu dilekle hepinizden hakkınızı helal etmenizi rica ediyorum. Bir hatamız olduysa, sürç-ü lisan ettiysek affola.”

Özer: “ATSO Türkiye’ye örnek oldu”

ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer de, ATSO Komite, Meclis ve Yönetim Kurulu’nun çalışmalarıyla Türkiye’de örnek odalardan birisi olduğunu söyledi. Özer, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası meclisi, her zaman konuşan bir meclis olmuştur. Her meclis toplantısında Antalya’mızın ve Ülkemizin tüm sorunları meclisimizde tartışılmış, kent ekonomisinden, turizmine, tarımına, ulaşımına, inşaatına, her türlü sorunlar konuşulmuş, sorunlar tespit edilmiş, çözüm önerileri ilgili kurumlara iletilmiştir. Meclis üyelerimiz üstlendiği sorumluluğun bilinci ile kendi sektörünün sorunlarını gündeme taşımışlardır. Kamuoyu, birçok konuyu meclis toplantımızdan öğrenmiştir. Biz konuştuğumuz için birçok soruna hızlıca çözümler üretilmiştir. Odamız her alanda Antalya’ya vizyon çizen, proje üreten öncü olan bir kurum olmuştur. Bugün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, hepimizin, tüm üyelerimizin gurur duyacağı bir Odadır. Bu meclis de teslim aldığı çıtayı bir sonraki meclise daha yukarıda devretmektedir. Bundan sonraki süreçte de bizlere düşen, resmi bir görev alalım ya da almayalım bu çıtayı daha da yukarı taşımak için gerekli katkıyı vermektir. Odamızın tarihi artık 1.5 asra doğru gitmektedir. Hepimize düşen görev Odanın saygınlığını korumak, bu büyük kurumu kişisel duygularımızın üzerinde tutmaktır. Davut Başkan’ın gece-gündüz demeden çok yoğun bir mesai verdiğine bizzat şahit oldum. Mümkün olduğu kadar temsil yükünü paylaşmaya çalıştık, fakat bu bir yere kadar olabildi ve yükün büyük kısmı onun omuzlarında kaldı.”