ATSO Oda Organ Seçimleri 7 Nisan’da

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) organ seçimleri 7 Nisan Cumartesi günü ATSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

ATSO organ seçimleri 7 Nisan Cumartesi günü saat 09.30 - 17.00 saatleri arasında yapılacak. Seçimlerde 49 sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin civarında ATSO üyesi, sandık başına gidecek. ATSO Üyeleri bu seçimde önümüzdeki dönem görev yapacak 271 Meslek Komitesi ve 111 Meclis Üyesi’ni belirleyecek.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Oda ve Borsa seçimlerinin en demokratik seçim süreçlerinden birisi olduğunu kaydederek, “7 Nisan Cumartesi günü yapılacak seçimlerde 49 meslek grubunda faaliyet gösteren üyelerimiz, kendi sektörlerini ATSO çatısı altında temsil edecek meclis ve meslek komitesi üyelerini seçecekler. Bu süreç, meslek komite başkan ve yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve başkanı, disiplin kurulu üyeleri, TOBB delegeleri ve meclis divanı seçimleri ile devam edecek. Böylece, son derece demokratik süreçler sonucunda ATSO’nun yönetim kademeleri belirlenmiş olacak. Bu yönetim kademeleri de 136 yıllık ATSO tarihinde olduğu gibi Antalya’nın ve tüm sektörlerin “güçlü sesi” olacak. Bu seçimde, 20 binin üzerinde ATSO üyesi oy kullanma yetkisine sahip durumdadır. İş dünyasının değerli temsilcilerini bu demokrasi şölenine katılarak oy kullanmaya ve sektörlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.