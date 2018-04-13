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ATSO seçimlerindeki kamera itirazı reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu ve TOBB delegelerinin belirlendiği seçimlerinde oy kullanılan alanın hemen üzerinde kamera olduğu gerekçesiyle yapılan itiraz seçim kurulu tarafından reddedildi.ATSO’nun dün yapılan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu ve TOBB delegelerinin belirlendiği seçimlere kırmızı listeyle Başkan Davut Çetin 67, Ali Bahar da 43 oy almıştı.

ATSO seçimlerindeki kamera itirazı reddedildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu ve TOBB delegelerinin belirlendiği seçimlerinde oy kullanılan alanın hemen üzerinde kamera olduğu gerekçesiyle yapılan itiraz seçim kurulu tarafından reddedildi.
ATSO’nun dün yapılan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu ve TOBB delegelerinin belirlendiği seçimlere kırmızı listeyle Başkan Davut Çetin 67, Ali Bahar da 43 oy almıştı. Seçimlerin ardından Ali Bahar, avukatı aracılığıyla oy kullanılan alanın hemen üzerinde kamera olduğu gerekçesiyle Kepez 2. İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Seçimlerin iptali için başvurulan dilekçe de, Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatının ’Oy verme’ başlıklı 18’inci maddesinde, oy verme işlemleri, toplantı yeter sayısı aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılacağı kaydedildi. Aynı maddenin 5’inci fıkrasında da seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulalarını zarfa koymaları için kendilerine kapalı oy verme yeri gösterileceği, oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulmasının mecburi olduğunun düzenlenme altına alındığı belirtildi.
Oyların kullanıldığı bölmenin hemen üzerinde, oy kullanımını çok net bir şekilde gören tepede kamera bulunduğu ileri sürülen dilekçede, “Bu şekilde oy kullanan kişiler üzerinde baskı, korku ve tehdit uygulanmakta, seçenler hür iradeleriyle özgürce oy kullanamamaktadır. Başkan, yönetim ve oda delegeleri seçimine ilişkin 12.04.2018 tarihli seçim gizli oy ilkesine, Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatının 18’inci maddesine ve hukuka aykırı olup seçimin iptal edilmesini talep ediyoruz" denildi.
Dünkü seçimlerin ardından yapılan itirazı Kepez 2. İlçe Seçim Kurulu bugün reddetti. Kepez 2. İlçe Seçim Kurulu’ndan red cevabı alan Ali Bahar ise, avukatı aracılığı ile İl Seçim Kuruluna itiraz etti.

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