Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

Atv yayın akışında bugün neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölümü bu akşam var mı? EDHO hayranları, her pazar günü yayınlanan yeni bölüm fragmanını göremeyince hayal kırıklığına uğradılar. Daha sonra ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yerine kupa maçı olduğunu duyunca bu olayı sert bir dille eleştirdiler. Peki atv yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü var mı? Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası maçı mı var yoksa Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölümü mü? İşte 16 Ocak Salı günü atv yayın akışı...

16 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI

06.45 Beni Bırakma 2. bölüm

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Bahtiyar Ölmez 7. bölüm

15.00 Beni Bırakma 7. bölüm

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.30 İstanbulspor - Fenerbahçe maçı

22.30 Cennet'in Gözyaşları 15. bölüm

01.45 Kanatsız Kuşlar 29. Bölüm

04.15 Kırgın Çiçekler 105. Bölüm

ATV YAYIN AKIŞINDA EDHO YOK MAÇ VAR!

BU hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında dizi yerine Türkiye Ziraat Kupası İstanbulspor Fenerbahçe maçı yer alıyor. Tabii bazı EDHO hayranları bundan hiç memnun değil ve maçın neden A2'de yayımlanmadığını sorguluyorlar.

Fenerbahçe'nin bu sezon 4. kupa maçı da ATV ekranlarında olacak. Daha önce Salı gününe denk gelen GS-BJK kupa maçları diğer kanallarda olmuştu. Bu sezon ilk kez Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz maç nedeniyle yok. — Onur AKPINAR (@OAkpinar) January 15, 2018