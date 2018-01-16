HABER

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 09:56 | Son Güncelleme 6 saat önce

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm bu akşam var mı? Şu ana kadar yeni fragman yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölümü yerine atv yayın akışında Ziraat Türkiye Kupası maçı olduğu duyan dizinin hayranları, tepkilerini sosyal medyada sert bir dille eleştirdiler. Peki bu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı? işte 16 Ocak Salı atv yayın akışı...

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

Atv yayın akışında bugün neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölümü bu akşam var mı? EDHO hayranları, her pazar günü yayınlanan yeni bölüm fragmanını göremeyince hayal kırıklığına uğradılar. Daha sonra ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yerine kupa maçı olduğunu duyunca bu olayı sert bir dille eleştirdiler. Peki atv yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü var mı? Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası maçı mı var yoksa Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölümü mü? İşte 16 Ocak Salı günü atv yayın akışı...

16 OCAK SALI ATV YAYIN AKIŞI

06.45 Beni Bırakma 2. bölüm
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Bahtiyar Ölmez 7. bölüm
15.00 Beni Bırakma 7. bölüm
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 İstanbulspor - Fenerbahçe maçı
22.30 Cennet'in Gözyaşları 15. bölüm
01.45 Kanatsız Kuşlar 29. Bölüm
04.15 Kırgın Çiçekler 105. Bölüm

ATV YAYIN AKIŞINDA EDHO YOK MAÇ VAR!

BU hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında dizi yerine Türkiye Ziraat Kupası İstanbulspor Fenerbahçe maçı yer alıyor. Tabii bazı EDHO hayranları bundan hiç memnun değil ve maçın neden A2'de yayımlanmadığını sorguluyorlar.

Ulan insaf aksiyon gene hat safha ve Hızır ortalığı yakıcak bakışları ile bu haftayı kapattık fragman da vermiyosunuz bizi kudurtun

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ATV Ziraat Türkiye Kupası eşkıya dünyaya hükümdar olmaz

En Çok Okunan Haberler

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Siz bir de onu üniformasız görün

Siz bir de onu üniformasız görün

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
edho hayat kurtarıyo ya ne yerlere göklee sıgdıramadınız bı dizileri yaaa maç varmış diyo bide maç değil Fenerbahçe maçı yazacaksın dengesiz
@jack_1926_vcjui Tepki zaten Fnev maçı olduğu için yani gereksiz bir yayın akışı değişikliği
cok da önemli değildi kuş bahçenin maçı alt tarafı kupa maçıymış
Diğer Haberler
Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor! Sabitlemeye çalışıyorlar

Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor! Sabitlemeye çalışıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.