Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

Atv yayın akışında bugün neler var? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölümü bu akşam var mı? EDHO hayranları, her pazar günü yayınlanan yeni bölüm fragmanını göremeyince hayal kırıklığına uğradılar. Daha sonra ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yerine kupa maçı olduğunu duyunca bu olayı sert bir dille eleştirdiler. Peki atv yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü var mı? Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası maçı mı var yoksa Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölümü mü? İşte 16 Ocak Salı günü atv yayın akışı...
06.45 Beni Bırakma 2. bölüm
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Bahtiyar Ölmez 7. bölüm
15.00 Beni Bırakma 7. bölüm
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 İstanbulspor - Fenerbahçe maçı
22.30 Cennet'in Gözyaşları 15. bölüm
01.45 Kanatsız Kuşlar 29. Bölüm
04.15 Kırgın Çiçekler 105. Bölüm
BU hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında dizi yerine Türkiye Ziraat Kupası İstanbulspor Fenerbahçe maçı yer alıyor. Tabii bazı EDHO hayranları bundan hiç memnun değil ve maçın neden A2'de yayımlanmadığını sorguluyorlar.
Fenerbahçe'nin bu sezon 4. kupa maçı da ATV ekranlarında olacak. Daha önce Salı gününe denk gelen GS-BJK kupa maçları diğer kanallarda olmuştu. Bu sezon ilk kez Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz maç nedeniyle yok.— Onur AKPINAR (@OAkpinar) January 15, 2018
Ulan insaf aksiyon gene hat safha ve Hızır ortalığı yakıcak bakışları ile bu haftayı kapattık fragman da vermiyosunuz bizi kudurtun
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