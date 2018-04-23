AÜ Rektörü Çomaklı ve ETÜ Rektörü Yaylalı’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladılar.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kurtuluş Savaşı’nı büyük bir iman ve azimle zaferle sonuçlandıran iradenin, millet varlığını tekrar canlandırdığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. Yıldönümünü heyecanla idrak ediyoruz. Açılan meclisle birlikte dirilişin kurumsal olarak da gerçekleştiği 23 Nisan, milli egemenliğin mahiyet ve kudretini temsil etmesi açısından oldukça önemlidir. Millete, millî değerlere dayanmayan bir egemenlik daimî olamaz. Millete, milletin inanç ve iradesine dayanmayan bir mücadele de başarısızlığa mahkûmdur. .23 Nisan, milletimizin yeniden var olma kararlılığıdır. Meclis’in açılışı, tarihi boyunca esaret altına alınamamış bir milletin siyasi kimliğini tekrar kazanmasının tescilidir. İstiklal harbinden kuruluşa kadar milleti harekete geçiren ruh, bugün de ülkemizin ve milletimizin ebedî varlığı için aynı güç ve imanla çalışmaktadır.

23 Nisan, Kurtuluş Savaşının fikri bilincini inşa ederek başarı ile yöneten Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından millî egemenlik günü olarak çocuklara armağan edilmesi, aslında bu ruhun milletin aslî karakterinde varlığını ilelebet sürdürmesi gereğine ilişkin güçlü bir vurgudur. Gelecek nesillerin temsilcisi olarak, milli egemenlik düşüncesinin çocuklara armağan ve emanet edilmesinin sebebi, millî ve özgür iradeye sahip çıkma düşüncesinden başka bir şey değildir. İradesini ve istiklâlini imanla bütünleştiren milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın ve bütün mazlumların umutla gözledikleri bir millettir.

Çocuk ölümlerinin arttığı, çocuk istismarlarının yaygınlaştığı; terör, savaş ve iltica gibi nedenlerle yüz binlerce çocuğun geleceğinin ve hayatının yok olduğu, milyonlarcasının yetim, öksüz, kimsesiz kaldığı dünyamızda, çözüm üretmek ve daha huzurlu yarınlar inşa etmek amacıyla çocukların meselesini gündemde tutmak, bu yönde bir bilinç ve farkındalık oluşturmak için de 23 Nisan önemli bir gündür.

Yeni Türkiye’yi inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstlenecek olan çocuklarımızın özgür, kendi başına karar verebilen, sorgulayan, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli bir şekilde yetiştirilmeleri hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Geleceğe bırakabileceğimiz en güzel miras; daha güzel, daha güçlü, daha büyük bir Türkiye olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisimizin açılışının 98. Yıldönümünde devletimizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükselme hedefinin gelecekteki mimarları, milletimizin aydınlık yarınlarının teminatı olan tüm çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bu vesile ile millî varlığımızın daim olması temennilerimle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ilk Meclisimizin üyelerini ve milli mücadelenin aziz kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bugünün dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyor ve dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen çocukları sevgiyle kucaklıyorum.”

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı ise mesajında şunları kaydetti; “İlk meclisimizin açılışı ile aynı gün ilan edilen Çocuk Bayramımız, medeni dünyaya bugünün çocuklarının yarının yetişkin bireyleri olacağı gerçeğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş yegane bayram olmasıyla da büyük önem taşımaktadır. Ülkemizi gelecek nesillere emanet etmek, bugünün çocuklarına hak ettikleri değeri vermek demektir. Bu da onların bilimsel bilgiyle donanmış, kültürel, milli ve ahlaki değerleri kazanmış bireyler olabilmelerini sağlamakla mümkün olacaktır.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Bayramını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 98. Açılış yıldönümünü bu duygularla kutlarken; başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve bu uğurda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”