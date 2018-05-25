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"AÜ ve ETÜ bir elmanın yarısıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 14:07 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan: - "Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi bir elmanın yarısı gibidir. Tüzel kişilikler itibarıyla birbirimizden ayrılsak da işlevsel olarak birbirimizi tamamlıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi bir elmanın yarısı gibidir. Tüzel kişilikler itibarıyla birbirimizden ayrılsak da işlevsel olarak birbirimizi tamamlıyoruz." dedi.

ETÜ Rektörlüğünü tedviren yürüten Prof. Dr. Naci Gündoğan, AÜ Açıköğretim Fakültesi Eğitim Öğretim Danışmanlık Biriminde düzenlenen Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Mezuniyet Jürisi ve Sergisi'nde yaptığı konuşmada, öğrencilerin çalışmalarını içeren sergilere katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi bir elmanın yarısı gibidir." diyen Gündoğan, şunları kaydetti:

"Tüzel kişilikler itibarıyla birbirimizden ayrılsak da işlevsel olarak birbirimizi tamamlıyoruz. Geçmişten beri üniversite-sektör iş birliğine önem veren bir üniversiteyiz. Bu çerçevede üniversitemiz içinde ciddi bir girişimcilik eko-sistemi kuruldu. Hem hocalarımızı hem de öğrencilerimizi sektörle iş birliğine yönlendiriyoruz. Başarılı da oluyoruz. Türkiye'nin en başarılı 10 girişimci üniversitesinden birisiyiz. Öğrencilerimizin stajının sıradan bürokratik bir işlem olmasını istemiyoruz. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Proje tabanlı staj uygulamasını yapıyoruz. Çok ciddi firmalar bize destek oluyor. Öğrencilerimiz ve hocalarımızın sanayiyle iç içe olmasını önemsiyoruz. Öğrencilerimiz sanayinin yetişmiş personeli olacak. Bundan sonra çalışmalarımızın ivmesi artarak Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ortak devam edecek."

- "Eskişehir Teknik Üniversitesine katkıda bulunmak istiyoruz"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ise oda yönetimine yeni seçildiklerini anımsatarak, ilk projelerinin eğitim olacağını belirtti.

Kendisinin bir teknik üniversiteden mezun olduğunu belirten Kesikbaş, "Eskişehir'de bir teknik üniversitenin kurulmasına memnun oldum. Eskişehir Teknik Üniversitesine katkıda bulunmayı çok isteriz. Birçok şeye yeniden başlanacak. Hayalimizdeki teknik üniversitenin kurulmasına sanayi odası olarak destek vermek istiyoruz." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Gündoğan ve ESO Başkanı Kesikbaş ile beraberindekiler, daha sonra öğrencilerin projelerini inceledi.

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Anadolu Üniversitesi Eskişehir Eskişehir Teknik Üniversitesi

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