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AÜ’de Çanakkale şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:46 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma-Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi’nin 103.

AÜ’de Çanakkale şehitleri anıldı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma-Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla ’Bir Hilal Uğruna: Çanakkale’ konulu konferans düzenlendi.
Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma-Uygulama Merkez Müdürü Aydın Beden, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan AÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma-Uygulama Merkez Müdürü Aydın Beden, Çanakkale Savaşı’nın şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birisi olduğuna değindi. Aydın Beden, "Şehitlerimizin bizlere miras bıraktığı bu cennet vatana sahip çıkmak, şüphesiz başta gençlerimiz olmak üzere hepimizin en önemli vazifesidir. Bu, dün Çanakkale’de bugün Afrin’de olur. Emanete sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tüm Şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.
Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran ise görsel materyaller eşliğinde sunum yaptı. Katılımcıları tarihte yolculuğa çıkaran Prof. Dr. Taşkıran, Çanakkale Savaşı’nın ne denli zor şartlar altında gerçekleştiğini anlattı. Küçücük bir kara parçası içerisinde bir ’Dünya Savaşı’ yaşandığını vurgulayan Taşkıran, "O günleri unutmayalım ki, bu günlerin kıymetini bilerek yarınlarımıza sahip çıkabilelim. Bu bizim Çanakkale Şehitlerimize karşı bir sorumluluğumuzdur. Unutmayalım Şehitler vuruldukları yerde, meydanlarda ölmezler. Şehitler unutuldukları zaman ölürler. Şehitlerimizi ebediyen yaşatmak için unutmayalım, unutturmayalım" diye konuştu.
Antalya Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Sanatçıları Dr. Öğr. Üy. Sevilay Gök Akyıldız ve Öğr. Gör. Volkan Kırımlıoğlu’nun da ’Çanakkale Türküleri’ seslendirdiği program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

AÜ’de Çanakkale şehitleri anıldı

AÜ’de Çanakkale şehitleri anıldı

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