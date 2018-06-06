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AÜ'de Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programı açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:38 | Son Güncelleme

Ankara Üniversitesi, deniz hukuku alanında akademisyenlerin ve uzmanların yetişmesini sağlayacak Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programı'nı başlatıyor - AÜ Rektörü Prof. Dr. İbiş: "Kurulan merkez sayesinde, Kanal İstanbul gibi büyük projelerdeki hukuki ve bilimsel araştırmalarla ilgili bilgiler paylaşılacak"

Ankara Üniversitesince, deniz hukuku alanında akademisyenlerin ve uzmanların yetişmesi amacıyla Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programı başlatılıyor.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, daha önce kurulan Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezine (DEHUKAM) ek olarak, Deniz Hukuku İngilizce İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılacak.

Alanda yüksek lisans programı bulunmamasının, öğretim üyesi yetişmesine ve ilgili programların açılmasına engel olması nedeniyle Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programı'nın başlatılması kararlaştırıldı.

Gelecek eğitim öğretim sezonunda açılması planlanan yüksek lisans programıyla deniz hukuku ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırmaların yapılması ve problemlerin çözülmesi, hukuki açıdan Türk iç ve dış deniz hukuku politikasına yön verilmesi, ilgili alandaki uzman personel ve eğitmen eksiğinin giderilmesi ve yetiştirilen uzmanların, uluslararası toplantılara Türkiye adına katılımının sağlanması amaçlanıyor.
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- İbiş: "Ege, Akdeniz ve Karadeniz ile sınırlı kalmayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve Türk Boğazları'nın uluslararası geçiş güzergahında bulunmasının, deniz hukuku ve siyasetine duyulan daimi ihtiyacı desteklediğini belirtti.

Türkiye'nin uzun yıllardan beri önemli deniz hukuku problemleri yaşadığını ifade eden İbiş, kurulan merkez sayesinde, Kanal İstanbul gibi büyük projelerdeki hukuki ve bilimsel araştırmalar ile ilgili bilgilerin paylaşılacağını kaydetti.

İbiş, deniz hukuku alanındaki çalışmaların Ege, Akdeniz ve Karadeniz ile sınırlı kalmayacağını, okyanuslar ve diğer denizlerde de hukuki ve siyasi çalışmalar yapılacağını bildirdi.

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