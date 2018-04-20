AÜ’de YLSY Tanıtım Toplantısı düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde ‘Yurt İçi Akademik Danışman ve Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Programı (YLSY) Tanıtım Toplantıları’ düzenlendi.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim gören resmî bursiyerlerin yurt içi akademik danışmanlarına yönelik ülke genelinde düzenlenen toplantıların 13. Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftci, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Tuba Korkmaz katıldı. Toplantıda aynı zamanda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nden yurt içi akademik danışmanlar da hazır bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın karşılanması adına YLSY programının ve bu toplantıların önemli çalışmalar olduğunu belirtti. Cumhuriyet dönemiyle eşdeğer olan bu programa geçmişte dahil olan öğrencilerin günümüzde önemli noktalara gelerek ülkemize katkı verdiğinin altını çizen Topal, ülkemizin geleceği adına bu çalışmaların devam edilmesini ümit ettiklerini vurgulayıp “Eğitime ne kadar önem ve değer verirsek geleceğimizi o kadar güvenceye alabileceğiz” dedi.

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftci ise, dünyanın 48 farklı ülkesinde 4 bine yakın bursiyerin lisansüstü öğrenimine devam ettiğini, ancak artık sayının artırılmasındansa ülkenin ihtiyacına göre niteliğin artırılmasının ve öncelikli alanlarda bursiyer gönderilmesinin önemli olduğunu söyledi. Programın geçmişten gelen kronikleşmiş sorunlarını çözmek üzere yola çıkıldığını belirten Çiftci, Bu toplantıların ilk amacının bursiyerlerle yurt içi akademik danışmanlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından YLSY burs programı ile REBUS sistemi hakkında katılımcılara bilgi vermek üzere Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü uzmanlarınca sunumlar yapıldı. Toplantının ikinci bölümünde Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlenen YLSY Tanıtım Toplantısı’nda program hakkında genel bilgi verildi. Program dinleyicilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.