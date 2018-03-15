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AÜ'lü öğrencilerden ışıklı 'Afrin' koreografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Muratpaşa Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileri, yaptıkları ilginç ışıklı koreografi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin operasyonunu destekledi.

AÜ'lü öğrencilerden ışıklı 'Afrin' koreografisi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Muratpaşa Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileri, yaptıkları ilginç ışıklı koreografi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin operasyonunu destekledi.
TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de AÜ öğrencilerden geldi. Kredi Yurtlar Kurumu Akdeniz Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muratpaşa yurdunda kalan öğrenciler, akşam saatlerinde sosyal medyada örgütlenerek ilginç bir koreografi oluşturdu. Kampüsün batı girişinde bulunan yurdun yola bakan cephesindeki odalarda kalan öğrenciler bazı odaların ışıklarını kapatıp bazılarını da açık bırakarak 'Afrin' ve 'JÖH-PÖH' ifadelerini oluşturdu.
Fotoğraflanan koreografi, üniversite öğrencilerinin oluşturduğu sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kısa sürede 2 binin üzerinde beğeni alan paylaşım için bazı öğrenciler koreografilerin devam edeceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

AÜ'lü öğrencilerden ışıklı 'Afrin' koreografisi

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