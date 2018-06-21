ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Anadolu Üniversitesinin (AÜ) uzaktan öğretim sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültelerinin çeşitli bölümlerinden diploma alan, çoğu birden fazla üniversite bitiren çok sayıda mezun, "Eğitimin yaşı yok, ölene kadar okumaya devam" mesajı vererek gençlere örnek oldu.

AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin çeşitli bölümlerinden mezun olan, öğretmen, doktor, memur ve mali müşavir gibi farklı mesleklerden pek çok kişi, öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdi.

Diploma töreni için Ankara'dan Eskişehir'e gelen Açıköğretim Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü mezunu iki çocuk, bir torun sahibi 58 yaşındaki emekli astsubay Bayram Yamaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra içindeki öğrenim görme ateşiyle eğitime devam ettiğini söyledi.

Önce Spor Yönetimi Bölümünü bitirdiğini ifade eden Yamaç, "Daha sonra konaklama işletmeciliği okudum. Kendimi yenilemek ve güncel kalmak için okuyorum. Okumanın sonu ve yaşı yok. Üçüncü üniversitemi bitirdim. Eğitim için imkanı ve şartları olmayan çok insan var. Anadolu Üniversitesi bu konuda büyük bir eksikliği kapatıyor. Sağlık konusunda bazı sıkıntılar yaşadım. Bu süre içinde kendimi okumanın limanına bıraktım. Okuyarak sıkıntılarımı aştım." diye konuştu.