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AÜ’ye “Ekmekçilik ve Pastacılık” bölümü açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu’na "Ekmekçilik ve Pastacılık” bölümü açılıyor.AÜ Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleriyle Türkiye’de yüksek öğretim kurumlarında hiç olmayan "Ekmekçilik ve Pastacılık” bölümünü açıyor.

AÜ’ye “Ekmekçilik ve Pastacılık” bölümü açılıyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu’na "Ekmekçilik ve Pastacılık” bölümü açılıyor.
AÜ Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleriyle Türkiye’de yüksek öğretim kurumlarında hiç olmayan "Ekmekçilik ve Pastacılık” bölümünü açıyor. Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kahraman Köktürk, okula kazandırılan “Ekmekçilik ve Pastacılık” bölümünü ile ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu’nu okul öğrencileri ile kısa süre içinde buluşturmak istediklerini belirten Köktürk, "Türkiye’de hiç olmayan bir bölümü okulumuza açtık. Özellikle İtalya başta olmak üzere yurtdışında çok rağbet olan ‘Pastacılık ve Ekmekçilik’ bölümü için önümüzdeki yıllarda öğrenci alımına başlıyoruz. Türkiye’de birçok pastacılık mesleğini icra edebilecek işletmelerin olması bireylerin istihdamını kolaylaştırmakta” dedi.

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