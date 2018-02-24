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Av sezonu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:31 | Son Güncelleme

Av yasağı yurt genelinde yarından itibaren başlayacak - DKMP Genel Müdürü Taş: - "Vatandaşlarımızdan tabii ortamlara çıkmaları halinde daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Ayrıca av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda da gereken özenin gösterilmesini istiyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden, yarın yurtta genel av yasağının başlayacağı bildirildi.

DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Av Komisyonu'nun 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate aldığını belirtti.

Komisyonun 2017-2018 av dönemi için av kapanış tarihini belirlediğini aktaran Taş, "Alınan karar gereği av sezonu 25 Şubat tarihi itibariyle ülke genelinde kapanacak." dedi.

- Av sezonu ağustosta yeniden açılacak

Taş, av sezonunun ağustos itibariyle yeniden açılacağını söyleyerek, "Av sezonunun kapalı olduğu süre boyunca ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasaklandı. Vatandaşlarımızdan tabii ortamlara çıkmaları halinde daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Ayrıca av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda da gereken özenin gösterilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Av yasağı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü

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