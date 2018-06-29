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Av tüfeğiyle 2 köpeği öldürdü, 3 köpeği yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 20:19 | Son Güncelleme

Isparta'da av tüfeğiyle ateş ederek 2 sokak köpeğini öldüren ve 3 köpeği de yaralayan M.K. güvenlik kameralarından tespit edilerek emniyet güçlerince gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen zanlı, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın: - "Türkiye’nin en büyük Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ne sahip, kibar, naif ve hayvan sevgisi en üst seviyede olan Isparta'mızda bu tür kendini bilmezlikler asla göz ardı edilmedi, edilmeyecektir"

Isparta'da bir kişinin av tüfeğiyle ateş ettiği 5 sokak köpeğinden 2'si öldü, 3'ü tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Petek Sanayi Sitesi'nde sokak köpeklerinin öldürüldüğü yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine giden ekipler, av tüfeğiyle ateş edilen 5 sokak köpeğinden 2'sinin öldüğünü belirledi. Yaralı sokak köpekleri, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli M.K. yakalandı. Zanlının olayda kullandığı av tüfeği de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmaz üzere serbest bırakıldı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarının katledilmesinden dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğunu, olayı duyar duymaz 4 veterinerin olay yerine gittiğini belirtti.

Olay yerindeki yaralı 3 köpeğin ise Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nde tedavi altına alındığını aktaran Günaydın, şöyle devam etti:

"Köpeklerimizin sağlık durumu son derece iyidir ve tedavileri devam etmektedir. Köpeklerimiz yoğun bakım alanında gözetim altında tutulmaktadır.
Olaydan hemen sonra Emniyet Müdürlüğü gerekli tahkikatı titizlikle yürütmüş ve kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış bir şahsın av tüfeği ile sokak hayvanlarına ateş ettiğini kameralardan tespit etmiştir. Sokak hayvanlarımızı öldüren ve yaralayan şahıs aracıyla yakalanmış, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştır.
Türkiye’nin en büyük Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'ne sahip, kibar, naif ve hayvan sevgisi en üst seviyede olan Isparta'mızda bu tür kendini bilmezlikler asla göz ardı edilmedi, edilmeyecektir."

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