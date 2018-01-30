Av tüfeğiyle babasını vurmuştu! Mahkeme kararı verdi

Sazlı Mahallesi'nde babası Ferzende Y'yi (55) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan E.Y. (17) cumhuriyet savcısınca alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. E.Y, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sazlı Mahallesi'nde E.Y'nin (17) dün evde av tüfeğiyle babası Ferzende Y'ye (55) ateş ettiği iddia edilmiş, Ferzende Y. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
E.Y, babasının yaklaşık 2 aydır kendisini taciz ettiğini öne sürmüştü. E.Y.’nin annesi ve kardeşlerinin olay sırasında evde olmadıkları belirtilmişti.
AA
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