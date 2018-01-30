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Av tüfeğiyle babasını vurmuştu! Mahkeme kararı verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:14 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde av tüfeğiyle babasını öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki E.Y. kız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Av tüfeğiyle babasını vurmuştu! Mahkeme kararı verdi

Sazlı Mahallesi'nde babası Ferzende Y'yi (55) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan E.Y. (17) cumhuriyet savcısınca alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. E.Y, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sazlı Mahallesi'nde E.Y'nin (17) dün evde av tüfeğiyle babası Ferzende Y'ye (55) ateş ettiği iddia edilmiş, Ferzende Y. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

E.Y, babasının yaklaşık 2 aydır kendisini taciz ettiğini öne sürmüştü. E.Y.’nin annesi ve kardeşlerinin olay sırasında evde olmadıkları belirtilmişti.

AA

Kendisini taciz eden babasını av tüfeğiyle vurdu
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Aydın cinayet Söke taciz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yuhhh karı kız mı bitmiş memlekette de öz evladına bunu yapıyor sapık. Hak etmiş ölmeyi demek.
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