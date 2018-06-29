Av tüfeğiyle eşini öldüren kocaya hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kıskançlık tartışması sırasında eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ümit Karademir (26) ile maktul Aynur Karademir'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı.
Sanık Karademir savunmasında pişman olduğunu dile getirdi.
Kadının yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Karademir'e "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.
Ümit Karademir, geçen yıl 17 Haziran'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.
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