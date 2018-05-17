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Av tüfeğiyle kazara kendini vuran kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

Av tüfeğiyle kazara kendini vuran kişi öldü

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde av tüfeğiyle kazara kendini vuran kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyinli köyündeki evinde av tüfeğini temizleyen Hikmet Toprak (28), silahın kazara ateş alması sonucu göğsünden vurularak yaralandı.

Komşularının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince Sincik Devlet Hastanesine kaldırılan Toprak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman av tüfeği kazara Sincik

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