Av tüfeğiyle oynarken kardeşini öldürdü

Aydın'da av tüfeğiyle oynayan çocuk, silahın ateş alması sonucu kardeşinin ölümüne neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Ovaeymir Mahallesi'nde bir hayvan barınağında M.K (17), dedesine ait av tüfeğiyle oynamaya başladı. Silahın kazara ateş alması sonucu M.K'nın üvey kardeşi E.Y. (13) vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağık ekipleri, yaralıyı Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.
E.Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.K. ise işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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