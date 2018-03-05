Av tüfekli kadın cinayetine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Eşi Halide Özpolat'ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ali Rıza Özpolat'ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 17. duruşmaya, tutuklu sanık Özpolat katıldı. Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına bir avukat da duruşmada müdahil olarak hazır bulundu.
Duruşmada görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bayram Demirtaş, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediği mütalaasını tekrarladığını ifade etti.
- Sanık avukatından reddihakim talebi
Söz alan sanık Özpolat'ın avukatı Mustafa Özdemir, 2 Mart'ta UYAP üzerinden mahkemeye gönderdiği yazılı beyanının duruşma anına kadar mahkeme dosyasına konulmadığını öne sürerek, olayın kadın cinayeti olması nedeniyle mahkeme heyeti başkanın kamuoyu etkisi altında kaldığını ve savunma haklarının kısıtlandığı yönünde izlenim edindiklerini savundu.
Avukat Özdemir, mahkeme heyeti başkanıyla ilgili reddihakim talebinde bulundu ve bununla ilgili karar verilmesini istedi.
Taleple ilgili karar açıklayan mahkeme heyeti, reddihakim talebi hususunda verilecek karara reddedilen hakimin katılamayacağını ve hakim eksikliği halinde heyet oluşmayacağından, bu hususta karar verilmek üzere bir hakim görevlendirilmesine hükmetti.
Tutuklu sanığın bu halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 13 Mart'a erteledi.
- Savcılık mütalaasından
Daha önceki duruşmada mahkemeye sunulan mütalaada, sanık Özpolat'ın 13 Mayıs 2016'da evde tartıştığı eşi Halide Özpolat'ı evde bulunan av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü ve olaydan sonra tüfeğiyle polise teslim olduğu belirtilerek, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Fenerbahçe Orduevi'nin işgaline ilişkin davada yeni gelişme
Son dakika! Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi
Hükümet hadım için harekete geçiyor! Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama
Netanyahu'ya en büyük darbe! Sözcüsü itirafçı oldu
AK Parti’den vekillere 'uyum' mektubu
Tavandan damlayan kırmızı renkli sıvı polisi alarma geçirdi
Vatikan'ı karıştıran olay! 40 eşcinsel papazı eskort deşifre etti
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, cenazesine katılmış!
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
Bu nasıl anne? Yaptığını görenler gözlerine inanamadı
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum