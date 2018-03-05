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Av tüfekli kadın cinayetine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:03 | Son Güncelleme

Eşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ali Rıza Özpolat'ın avukatı, reddihakim talebinde bulundu

İSTANBUL (AA) - Eşi Halide Özpolat'ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ali Rıza Özpolat'ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 17. duruşmaya, tutuklu sanık Özpolat katıldı. Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına bir avukat da duruşmada müdahil olarak hazır bulundu.

Duruşmada görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bayram Demirtaş, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediği mütalaasını tekrarladığını ifade etti.

- Sanık avukatından reddihakim talebi

Söz alan sanık Özpolat'ın avukatı Mustafa Özdemir, 2 Mart'ta UYAP üzerinden mahkemeye gönderdiği yazılı beyanının duruşma anına kadar mahkeme dosyasına konulmadığını öne sürerek, olayın kadın cinayeti olması nedeniyle mahkeme heyeti başkanın kamuoyu etkisi altında kaldığını ve savunma haklarının kısıtlandığı yönünde izlenim edindiklerini savundu.

Avukat Özdemir, mahkeme heyeti başkanıyla ilgili reddihakim talebinde bulundu ve bununla ilgili karar verilmesini istedi.

Taleple ilgili karar açıklayan mahkeme heyeti, reddihakim talebi hususunda verilecek karara reddedilen hakimin katılamayacağını ve hakim eksikliği halinde heyet oluşmayacağından, bu hususta karar verilmek üzere bir hakim görevlendirilmesine hükmetti.

Tutuklu sanığın bu halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 13 Mart'a erteledi.

- Savcılık mütalaasından

Daha önceki duruşmada mahkemeye sunulan mütalaada, sanık Özpolat'ın 13 Mayıs 2016'da evde tartıştığı eşi Halide Özpolat'ı evde bulunan av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü ve olaydan sonra tüfeğiyle polise teslim olduğu belirtilerek, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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