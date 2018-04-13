Avanos'ta konut sahibi olanlar sevinç yaşadı

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapılan 324 konutun kura çekimi yapıldı.
TOKİ tarafından Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapılan toplam 324 konutun kura çekimi Belediye Başkanı İsmet İnce ve ilçe sakinlerinin katılımı ile yapıldı. 240 tanesi 2+1 ve 84 tanesi de 3+1 konutların kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekiminde ev sahibi olmak isteyenler heyecanla barkovizyonu takip etti. Çekilen kurada ev sahibi olmayı hak eden aileler büyük sevinç yaşadı, telefonla sevdiklerini arayarak mutlu haberi verdi.
Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek
OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı
Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Hollanda'da Suriye kararı
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Okuyucu Yorumları 0 yorum