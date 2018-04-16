Avcı Eğitim kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğince gerçekleştirilen Avcı Eğitim Kursunu tamamlayan 123 avcıya sertifikaları verildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğince 2018 yılında da Avcı Eğitim Kursları aralıksız devam ediyor.

Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce sürdürülebilir avcılığı sağlamak maksadıyla 2018 yılının ilk 3 ayında Kastamonu il merkezi, Devrekani, İnebolu, Küre, Ağlı ile Taşköprü ilçelerinde açılan 6 kurs ile belgelerini almaya hak kazanan 123 katılımcıya sertifikaları verildi.

Avlanma belgesi almak isteyen vatandaşlara kanuni bir zorunluluk olan avcı eğitim kursları, il ve ilçe merkezlerinde Halk Eğitim Müdürlüklerinde ve köylerde en az 12 kişinin katılımlarıyla başlatılıyor. Sürdürülebilir avcılığın sağlanmasına büyük önem veren DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü, böylece en uzak yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara da ulaşarak, Şube Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü personelince verilen eğitimin ardından başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi.

Av ve yaban hayatı kaynaklarını yaşam alanları ile birlikte korumayı, bu kaynakları gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğü, avcılık ile alakalı daha çok vatandaşa ulaşmak maksadıyla muhtarlıkları bilgilendirerek, hazırlanan afişlerin köylere dağıtımını da sürdürüyor.

Bu kapsamda Kastamonu’da merkez ve ilçelerinde açılan 6 avcı eğitim kursunda başarılı olan 123 katılımcıya sertifikaları verildi.