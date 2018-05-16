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Avcı eğitimi ve av turizmi yönetmeliklerinde değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 01:01 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanlığının avcı eğitimi ve av turizmine dair yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı - Değişiklikle, avcı eğitimi ve av turizmine ilişkin hizmetler otomasyon programları üzerinden alınacak, hizmet alımındaki yığılma ve aksamalar giderilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığının avcı eğitimi ve av turizmine ilişkin yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

"Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılarak, "bürokrasiyi, kırtasiyeciliği azaltma ve e-dönüşüm"e yönelik düzenlemeler yapıldı.

Değişiklikle, avcı eğitimi ve av turizmine ilişkin hizmetler otomasyon programları üzerinden alınacak, hizmet alımındaki yığılma ile aksamalar giderilecek ve 254 bin avcının belge ve vizeyle ilgili iş ve işlemleri sistem üzerinden yapılabilecek.

İdareye ulaşımı zor olan vatandaşların iş ve işlemlerinde, kurumca düzenlenecek, saklanacak belge ve dokümanlarda azalma olacak, hizmet kalitesi ve hızı artacak.

Avlak Yönetim Bilgi Sistemi AVBİS de ilk defa bu yönetmelik değişikliği ile bir düzenleme de yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
av turizmi Avcı eğitimi orman ve su işleri bakanlığı Yönetmelik

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