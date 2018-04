Avcılar CaddeBostan ile İzmir’e farklı kimlik

İnsanların nefes alacağı alanlar 29 yıldır istikrarlı bir büyüme ile İzmir’de hayal edilemeyeni inşa etiklerini belirten Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, "Hızla gelişen bölgelerde İzmirlilerin değişen yaşam şartlarına ve ihtiyaçlarına göre tasarladığımız projelerimiz ile kalite ve konforu birlikte sunuyoruz. Bize duyulan güven ile bugüne kadar binlerce aileyi konut sahibi yaptık. Önceliğimiz hep insan, daha önemlisi mutlu insanlar oldu. Biz, çalışanlarımız, projelerimizde konut sahibi olanlar ile kocaman büyük bir aileyiz. Her çalışanımızın ve konutlarımızda yaşayanların güvenliğini, huzurunu, mutluluğunu ön planda tutuyoruz. Binaları inşa ettiğimizde değil, projelerimizde hayallerine kavuşan, mutlu bireyler yaşamaya başladığında kendimizi başarılı sayıyoruz." dedi. Gerçek bir yaşam alanını tasarladıklarını belirten Avcı, "Hayatın günlük koşturmacaları içinde ihtiyacınız olan spor, alışveriş, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer tüm ihtiyaçlarınıza rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve huzurla yaşayabileceğiniz geleceğin CaddeBostanı’ı inşa ediyoruz. Konut, her ne kadar yaşam alanı olarak düşünülse de bizim insanımız için aynı zamanda en önemli yatırım ve birikim aracıdır. Dolayısıyla biz her projemizin, aynı zamanda müşterisine önemli bir yatırım fırsatı sunmasına özen gösteriyoruz. Avcılar İnşaat’ın yaklaşık 30 yıllık sektör deneyiminin yanı sıra bu konuda adeta özel bir yeteneği olduğunu söylemem abartı olmaz. Çünkü elimizde somut veriler var, bugüne kadar teslim ettiğimiz projeler maliklerine ve yatırımcılarına son beş yılda en az yüzde 200 değer kazandırdık. Avcılar CaddeBostan projesi ile bir evden daha fazlasına sahip olmak isteyenlere doğa içinde bir hayatı, yuvayı, yatırımcılara ise gerçek ve ölçülebilir bir değer artışı sözünü veriyoruz." şeklinde konuştu.

Artan ihtiyaçlara cevap veriyor

29 yıldır kentin ihtiyaçlarını analiz ederek yaşam alanı oluşturduklarını aktaran Avcılar İnşaat Genel Müdürü Göksel Ünlü ise, "Büyük şehir hayatının getirdiği stres yükü her geçen gün artıyor. Böyle olunca da evimiz, yani o büyük karmaşadan kaçıp sığındığımız yuvamızın huzurlu, konforlu olması; ihtiyaç duyduğumuz sosyal etkinlikler için bizlere tatminkar imkanlar sunması daha da büyük önem taşıyor. Bugüne kadar binlerce konut üreterek on binlerce İzmirlinin hayatına doğrudan dokunduk. İşte bu noktada o hayatlara nasıl dokunduğunuz, ne kattığınız çok önemlidir. Biz üzerimizdeki bu sorumluluğun farkındayız. O yüzden her projemizde adeta kendimizle yarışıyor ve o günün koşullarında olabilecek en iyi yaşam koşullarını sunan bir konsept geliştiriyoruz. Otel konforunda yaşam, dinamik çizgiler, detaylara önem veren tasarımlar, özel lokasyonlarda zamanı daha iyi yaşamak için ofis, süit, rezidanslar projelendiriyoruz. Amacımız her zaman bir projeden daha fazlasını ortaya koyarak, hayat şeklini yenilemek oldu.

Dikkatlerinizi rica edeceğim projemizin ikinci güçlü yönü ise sosyal yaşam alanlarının çeşitliliğidir. Bu konuda elimizde bir istatistik olmasa da CaddeBostan 1.500 metrekare kapalı alanı ile İzmir’in en büyük kapalı sosyal yaşam alanına sahip projesidir. Sosyal yaşam alanı aslında bugün fiilen kullanılandan çok daha geniş bir hizmet yelpazesini ifade ediyor. İşte CaddeBostan’da sosyal yaşam alanı kavramının tam olarak hakkını vermeye çalıştık. Sosyal Alanda sunduğumuz hizmetlerin çeşitliliği anlamında da İzmir’in en sosyal içerikli projesi olduğumuzu iddia ediyoruz." dedi.