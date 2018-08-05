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Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, bir süredir Avcılar bölgesinde yaşanan vatandaşların internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kesintinin sebebinin baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemler nedeniyle olduğu vurgulandı. Avcılar Belediyesi'nden de açıklama geldi. Sosyal medyada sürekli sorulan, 'Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor?', 'Avcılar'da internet neden yok' gibi sorular da yanıt buldu.

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone; bir süredir Avcılar bölgesinde yaşanan vatandaşların internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Avcılar sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır.

"İLGİLİ YERLER BİLGİLENDİRİLDİ"

Anayasamızın 22. maddesinde 'Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir' ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz."

"İZNİ OLAN HİÇBİR OPERATÖRÜN BAZ İSTASYONUNA MÜDAHALE ETMEDİK"

Avcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şu sözler kaydedildi:

"İlçemizde İmar Kanunu gereği Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izni almadan baz istasyonu kuran GSM Operatörleri dışında hiç bir baz istasyonuna müdahale edilmemektedir. Anayasa Mahkemesinin 22 - 09 - 2010 gün ve 201091 sayılı kararı ile 30 Aralık 2010 gün ve 27801 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararında yapı niteliği taşıyan baz istasyonlarının İmar Mevzuatı'na tabi olduklarını ve bu anlamda ilgili kurumların (yani Belediyemizin) denetim yetkisinin Danıştay'ca kabul edilmeye devam ettiği belirtilmiştir. 3194 sayılı imar kanununun 31,32. 42 ve 41 maddelerinde İmar Yönetmeliğinin 9. Maddesi şartlarına aykırı yapılan yapılar bir (1) ay içinde ruhsata bağlanması gerekmekte olup, ruhsata bağlanmaması halinde Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği alınan karar doğrultusunda kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca Danıştay 14. Dairesinin 2016/ 10138 Esas ve 08/11/2016 Tarihli kararı da bu yöndedir. Hizmet ve hukuki süreç devam etmektedir. Değerli hemşerilerimize saygı ile duyurulur."

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