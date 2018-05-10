Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne patoloji laboratuvarı

İSTANBUL (AA) - Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan patoloji laboratuvarı açıldı.
Gümüşpala Mahallesi'ndeki Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde patoloji laboratuvarının hizmete alınması töreninde konuşan İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, millet-devlet beraberliğinin güzel örneklerinden birini hizmete açtıklarını söyledi.
Bağışçı Salih ve Feride Peker'e, laboratuvarın yapılmasında verdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Memişoğlu, "Hem böyle hizmetler sunuyorlar, hem de yatalak hastalarımızın desteklenmesi anlamında bağışçılar ve milletimiz, bize yardımcı oluyor. Avcılar bizim için önemli bir yer. Sağlıkta iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz burada da. Birkaç tane aile sağlık merkezi daha açacağız." diye konuştu.
Memişoğlu, ruhsat işlemlerinin halledilmesinden sonra hastanenin ek hizmet binasının inşaatına başlanacağını aktararak, Sağlık Bakanlığı'nın hastaneyle ilgili çalışmasını tamamladığını ve kısa zamanda binanın temelinin atılacağını kaydetti.
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. A. İbrahim Ulusoy da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 140 metrekare alanı bulunan laboratuvarın hastaların işlerini kolaylaştıracağını söyledi.
Hastalardan alınan numunelerin daha önce Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde gönderildiğini dile getiren Ulusoy, "Hastalarımızın yapılan ameliyatlarından sonra çıkarılan parçaların değerlendirilmesi çok önemli. Devam eden tedaviler için tanıların konulması önemli. Bu manada hizmet verecek bir patoloji merkezi kurduk." ifadelerini kullandı.
Törenin sonunda babaları Ömer ve anneleri Melek Peker adına patoloji laboratuvarının yapılmasına destek veren bağışçı Salih ve Feride Peker'e plaket verildi.
Törene, Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaaslan ile hastane çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikten sonra patoloji laboratuvarını gezdi.
Patoloji laboratuvarı ile Sağlık Bakanlığı'nın kalite standartlarına uygun olarak patoloji tetkiklerinde hastaneyi kendine yeter duruma taşımak ve tanıyı gerçekleştirmek için gerekli ek testleri hastane bünyesinde yaparak hastaya hızlı sonuç vermek amaçlanıyor.
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